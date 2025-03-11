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蘇打綠新加坡開唱啟用魔方空間 青峰笑爆要求暖風機

蘇打綠新加坡開唱啟用魔方空間 青峰笑爆要求暖風機蘇打綠新加坡站的「魔方四方螢幕」不停變幻，營造沉浸式演出。
（緒風提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕蘇打綠「二十年一刻」巡演抵達東南亞唯一一站新加坡，率先揭曉全「新」舞台，「一加一」魔方空間加上新加坡專屬的「二十」公尺長延伸台，上萬觀眾歡呼聲震天，全場跳不停，青峰笑說：「上次來新加坡舉辦演唱會是2014 年，果然等十年是有效的！」

蘇打綠演唱《控制狂》阿龔（前）走上伸展台大秀舞姿，點燃現場熱情。（緒風提供）蘇打綠演唱《控制狂》阿龔（前）走上伸展台大秀舞姿，點燃現場熱情。（緒風提供）

暌違十年的演唱會，觀眾的熱情程度與室外溫度一樣猛烈，團長阿福回憶起新加坡是第一個邀請蘇打綠辦演出的地方，稱讚新加坡「眼光獨到」，2007年就邀請蘇打綠來舉辦專場「今年夏天特別綠」。

青峰則自曝此趟有一個連自己都覺得荒唐的要求，原來新加坡室內空調強勁，雖然他自備長袖衣物但還是怕扛不住，感謝工作人員花了二小時幫他找到一台暖風機，團員們在台上狂笑不已：「你應該是史上第一個在新加坡找暖爐的人吧！」

蘇打綠曾預告2025年各站演出將依據城市場館特色量身打造，新加坡站首度揭曉全新雙舞台設計，兩塊遙相呼應的「魔方四方螢幕」靈活變幻，營造嶄新的沉浸式感受。演出進入夏樂章後，氣氛瞬間沸騰，《狂熱》前奏一下全場狂跳；《控制狂》更讓現場全面失控，阿龔走上伸展台大秀舞姿，觀眾彷彿被「控制」般一起舞動，出現了最高潮。

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