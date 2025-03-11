（蟲蟲奇蹟開紅盤）《風之谷》引爆王蟲之亂 伏蟲改變《米奇》人生

「王蟲圖鑑」吸引許多影迷收藏，引發現象級的王蟲之亂。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕蟲蟲危機！宮﨑駿的經典神作《風之谷》首登全台大銀幕，昨公布全台首週末票房突破1700萬，創下宮﨑駿數位經典電影開片票房新高。首週特典「王蟲圖鑑」台灣限定海報，不少戲院在上映第一天就宣告送完，引發現象級王蟲熱潮。

「王蟲圖鑑」台灣限定6萬張，吸引全民瘋搶，上週末Threads被「王蟲大軍」洗版，這股現象級熱潮被電影院和裱框店笑稱是「蟲蟲危機」、「王蟲之亂」，甚至有電影院老闆自己都沒搶到海報，特地殺去別間電影院買票換特典，並在社群澄清真的沒有「偷偷養在倉庫裡」。

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還有民眾熱心分享王蟲海報的全台戲院庫存回報表，以免吉卜力迷撲空。片商昨更宣布，後續還有多款珍藏版特典海報即將公開，更多資訊請上甲上娛樂官網查詢。

奉俊昊電影《米奇17號》中的伏蟲靈感來自於可頌麵包和犰狳，意外受到歡迎。（翻攝自臉書）

奉俊昊暌違6年的電影《米奇17號》，全台衝破2000萬票房登上開片冠軍，羅勃派汀森在片中遇上擁有溝通能力的外星生物「伏蟲」，因此改變了他的人生。「伏蟲」靈感來自於奉俊昊，他將可頌麵包與動物「犰狳」搭配，打造出全新怪物角色，意外受歡迎。

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