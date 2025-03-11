李帝勳揪金大明搞併購 收視率翻倍

李帝勳在《協商的技術》變身白髮冷面企業併購專家。（Hami Video提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕李帝勳在新劇《協商的技術》化身白髮冷面企業併購專家，和金大明共組企業談判團隊，第二集收視接近翻倍，自第一集3.3%躍升至6.1%，深受觀眾喜愛。

李帝勳和金大明首次合作，金大明回憶第一次見到李帝勳時，對他的開朗表情印象深刻，表示「怎麼會有青年能笑得這麼燦爛？於是很想和他親近。」還說看過李帝勳主演的韓片《絕地逃生》，大讚他光靠眼神就能詮釋故事。

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金大明扮演李帝勳的最強左右手。（Hami Video提供）

李帝勳透露除了很喜歡金大明主演的《機智醫生生活》，還有他在韓綜《跟著大明尋味 跟去台灣》的表現，笑稱：「雖然不知道這算不算是作品，但我真的很喜歡！」

《協商的技術》首播講述李帝勳找來「律師」金大明，一起收拾大財團「山人集團」負債的爛攤子；李帝勳爆料金大明在戲中穿戴的鞋子、包包都是他自己的物品，金大明解釋：「只希望角色能更貼近真實生活，擁有更多自己的色彩。」《協商的技術》於Hami Video獨家上架。

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