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娛樂 最新消息

孟耿如代夫聲明 黃子佼不會復出

孟耿如（左）與黃子佼日前出遊享天倫挨轟，關閉所有社群帳號。（翻攝自臉書）孟耿如（左）與黃子佼日前出遊享天倫挨轟，關閉所有社群帳號。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃子佼前年捲#MeToo風波，去年被查出是偷拍論壇的高級會員，手握大量未成年不雅片，近日他和太太孟耿如被拍到享天倫的畫面，再次掀起輿論波瀾。孟耿如沉寂4天，昨透過社群向外界道歉，「我深深抱歉這段時間造成的所有傷害。」

孟耿如表示，「黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身分發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉。」

對於外界的議論，孟耿如坦言，這段時間大家的聲音她都接受，「我理解大家對黃先生復出演藝圈的疑慮及擔心，他並沒有復出的計畫，我也不支持。我認為黃先生不會、也不應該再出現在公眾視野中。」

孟耿如宣布，將無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，將時間與心力專注於守護家人的教育與成長，「再次真心對這段期間，被我傷害、波及與影響的一切深深致歉，謝謝大家。」

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