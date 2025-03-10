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森田獨居百坪億級豪宅 拚子當奶爸

森田開箱位於大直的樓中樓豪宅。（記者王文麟攝）森田開箱位於大直的樓中樓豪宅。（記者王文麟攝）

記者陽昕翰／專訪

記者王文麟／攝影

網紅CEO森田3年多前在大直置產買房，成了他打拚電商事業的起家厝。去年他咬牙入手同社區178坪的上億樓中樓豪宅，除了有5隻超萌愛犬陪伴，更鬆口是為了當爸做準備，兩年後就要到美國拚子，希望給未來的孩子更大的生活空間 。

森田常在頂樓花園放鬆陪伴毛小孩，非常愜意。（記者王文麟攝）森田常在頂樓花園放鬆陪伴毛小孩，非常愜意。（記者王文麟攝）

頂樓大花園 景觀絕佳

森田去年陪友人看房，卻先被這間頂樓戶豪宅打動，包括客廳是他夢寐以求的三面採光格局，還有風景絕佳的頂樓空中花園，他加碼花了台幣500萬，沿用前屋主的設計師重新裝潢設計。

森田透露，本來的起家厝捨不得賣，最後租給了好友愛亞夫婦，他笑說：「我真的是硬著頭皮買房，內心掙扎了好久。」脫口現在每個月光是房貸就超過台幣50萬，除了靠電商事業，也靠投資理財有道。

森田最愛在大浴缸泡澡紓壓。（記者王文麟攝）森田最愛在大浴缸泡澡紓壓。（記者王文麟攝）

超大浴缸 泡澡紓壓

而森田主臥室的浴廁採開放式空間，超大的浴缸是他放鬆的秘密基地，他笑說：「房貸壓力滿大的，晚上最喜歡待在這邊泡澡紓壓。」透露以前為了工作時常趴趴走，現在入住3個多月來，反而都捨不得出門，很享受待在「家」的感覺。

其實森田決心換新房，也是要替兩年後當爸做準備，他一直都有成家生子的想法，單身的他受訪說：「我並不急著找老婆，還是想要傳宗接代，也是怕我以後老了太孤單。」

森田已經在國外找到了合法的代理孕母，預計兩年後到美國拚生子，他更預留好嬰兒房，超期待新生命的到來。

森田在10多年前是偶像團體「X型男」的成員，最後是靠著電商事業，與丫頭、陳雋希闖出一片天，他受訪笑說未來沒有要當歌手發片了，就連唱歌也沒打算再嘗試。

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