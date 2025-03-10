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松重豐吸97歲阿嬤四代追《美食家》 西島秀俊訪台樂吃糖葫蘆

松重豐（右）熱情問候97歲的阿嬤影迷，掀起全場高潮。（采昌提供）松重豐（右）熱情問候97歲的阿嬤影迷，掀起全場高潮。（采昌提供）

〔記者鍾志均、廖俐惠／台北報導〕日本演員松重豐上週來台宣傳《電影版孤獨的美食家》，前天首度南下台中會粉絲，體驗台北以外的城市氣氛；這次他選擇不搭高鐵，而是坐車體驗台灣道地的「休息站」文化。

松重豐午餐品嘗酸菜白肉鍋，現場香味四溢。（采昌提供）松重豐午餐品嘗酸菜白肉鍋，現場香味四溢。（采昌提供）

片商在午餐時間安排松重豐心心念念的「酸菜白肉鍋」，聽到是導演李安的愛店之一，讓他興趣大增，一口接一口享用，直呼非常好吃；接著他遊覽以文創特色出名的「審計新村」，造訪特色小店和攤販，忍不住拿起相機拍照留下紀念。

在台中兩場見面會上，松重豐一亮相就用中文打招呼，並與發問的粉絲們一一握手致謝，對於合照也來者不拒，親民指數爆表。

特別的是，台中有觀眾是四代同堂，陪同高齡97歲坐輪椅的阿嬤參與影人見面會，據悉阿嬤平時總會看著《孤獨的美食家》配飯，如今如願見到松重豐，讓她超開心，松重豐也暖心表示：「今天的見面能讓阿嬤感到幸福，這是我的光榮。」令現場眾人感動萬分。

西島秀俊上週抵台，獲讚笑容比糖葫蘆還甜。（翻攝自IG）西島秀俊上週抵台，獲讚笑容比糖葫蘆還甜。（翻攝自IG）

此外，另一來台品嘗美食的還有日本影帝西島秀俊，3月7日透露抵台的他，一連3天在IG分享來台遊記，不但品嘗了剉冰，還到夜市享用五顏六色的糖葫蘆，並用中文大讚「好吃」，網友誇他笑容比糖葫蘆還甜之餘，也好奇西島秀俊此行來台目的。

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