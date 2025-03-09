蔡佩軒宣布當夏日新娘 甜披婚紗MV合體準老公

蔡佩軒（左）與未婚夫J先生合體拍攝新歌MV。（翻攝YouTube）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蔡佩軒推出新歌《卡農 in Love》，昨天受訪自爆，去年就接受企業家男友J先生的求婚，兩人相識的地點就是在舉辦記者會的健身房，預計夏天在加拿大舉辦浪漫婚禮。

蔡佩軒熱愛運動，當初就是在健身房與未婚夫相識。（記者胡舜翔攝）

蔡佩軒受訪公開喜訊，「我有一個好消息想分享給大家，『我有對象了』，而且我已經訂婚了。」引起現場記者一陣驚呼；至於何時要當媽，蔡佩軒透露目前沒有懷孕，希望未來能生2個小孩。

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蔡佩軒難掩幸福，甜蜜地說：「他是一個穩定安心的存在，我們是彼此最好的朋友。」透露未婚夫J先生是圈外人，身高約180公分，對方主動在健身房搭訕她，交往1年多後J先生就求婚了。

蔡佩軒預告會回加拿大溫哥華辦婚禮，她說：「想在當地白色的教堂結婚，那邊夏天很漂亮、很多花，但我們還在確認當中，婚紗都拍完了。」J先生雖然低調，近來也在蔡佩軒的新歌MV露面，甜蜜合體入鏡。

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