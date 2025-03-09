Energy大馬登272層彩虹階梯 嗨跳16蹲

夯團Energy的阿弟（左起）、書偉、牛奶、Toro與坤達在馬來西亞雙峰塔前拍照留念。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕最殺男團Energy日前到馬來西亞宣傳演唱會，趁空造訪雙峰塔、茨廠街、鬼仔巷等景點，他們在印度教聖地「黑風洞」時，全員都要爬彩虹階梯祈福，Toro耍帥揹著團長牛奶攻頂，沒想到三五步就踉蹌不穩，連忙解釋：「揹牛奶是個儀式，不是爬完全部！」

Energy造訪黑風洞，爬彩虹階梯鍛鍊體能。（相信音樂提供）

Toro黑風洞耍酷喊揹牛奶攻頂 5帥額頭點聖灰求演唱會順利

Energy 4月5日將在馬來西亞開唱，舉辦「一觸即發」巡迴演唱會，他們提前到當地舉辦簽票會，吸引逾6000名粉絲擠爆會場，場面盛況空前。

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許久未到馬來西亞的Energy，相約走訪當地景點，壯闊的自然景觀與熱鬧的人文街區映入眼簾，美麗又繽紛的馬來西亞，讓他們感受到滿滿的熱情，一路上驚呼連連。

Energy在額頭點聖灰祈福，希望大馬演唱會順利。（相信音樂提供）

Energy抵達「黑風洞」後，一行人需先登上272層的彩虹階梯，才能進入洞穴內的神廟祈福，透過這次的階梯挑戰順道鍛鍊體能。

最終Energy全員通過考驗，臉不紅氣不喘登頂進入神廟參觀，大夥一起祈求演唱會順利，並在額頭點上聖灰，象徵得到祝福。

有趣的是，當Energy在現場嗨跳16蹲時，不只粉絲在旁熱情助陣，就連路過的觀光客都好奇佇足，還有歐美遊客紛紛要求合照。

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