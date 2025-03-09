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娛樂 最新消息

李茂珍甜唱告白神曲 中文唱的比說的厲害

李茂珍首次來台開唱，展現超強的歌唱實力，讓台下歌迷聽得如癡如醉。（記者王文麟攝）李茂珍首次來台開唱，展現超強的歌唱實力，讓台下歌迷聽得如癡如醉。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕韓國創作歌手李茂珍昨天首度來台開唱，以告白神曲《Ordinary Confession》為演唱會揭開序幕，直呼「來到台灣真是感慨萬千」，剛開場卻向台粉道歉，表示對中文並不是很了解，「我唯一會說的中文只有『你叫什麼名字？我叫李茂珍』。」

李茂珍分享來台趣事，前天一位涮涮鍋店員看他是韓國人，竟主動向前分享「我只會唱一首韓文歌，就是『肯恰那叮叮叮叮叮』（越南歌曲）」，講完話便離去，讓李茂珍坦言相當無言，不過意外的小插曲，使他在演唱會前放鬆不少。

李茂珍在演唱會上獻唱《機智醫生生活2》的OST《Rain and You》、《Traffic Light》等夯曲，還表演了karencici的《愛你但說不出口》、胡夏的《那些年》，由於《那些年》唱太好了，李茂珍應台粉安可要求再唱一次，現場氣氛相當熱烈。李茂珍更承諾，下次會準備更多不一樣的歌曲給大家聽。

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