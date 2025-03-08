詹懷雲出海解放大肌肌 導演招認「邊拍邊吐」

納豆（左起）、詹懷雲、林奕嵐、陳華一同南下出席台片《命中註定那頭鵝》高雄首映。（双喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《命中註定那頭鵝》前晚回到片中取景九成的高雄舉辦首映會，導演楊宥瑜率領男女主角詹懷雲、林奕嵐，以及參與演出的納豆、陳華一同南下出席。詹懷雲在片中上演一場又一場的裸身戲，讓觀眾大飽眼福，沒想到卻被林奕嵐笑虧：「身上有很多嬰兒油，更凸顯他的肌肉！」

陳華（左起）、林奕嵐、導演楊宥瑜、納豆、監製陳郁佳出席《命中註定那頭鵝》高雄首映，在影廳內和觀眾開心合影。（双喜提供）

《那頭鵝》高雄首映 林奕嵐駁二大啖美食 納豆自豪港都人

林奕嵐回憶當時為了拍攝該片首度造訪高雄，「一下高鐵看到天氣很好，心情就很好！」她說印象最深刻的景點是駁二，有一次放假還去散步：「走了一萬六千步，但吃了滿多美食，高雄真的有很多美食。」此外，那裡也是她戲裡飾演的「月鵝」和詹懷雲飾演的「何德利」上演浪漫告白戲的地點。

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詹懷雲則說最喜歡中山大學，「那裡的夕陽真的太漂亮、太美了。」他穿著「企鵝裝」頂著高溫在南台灣拍戲相當辛苦，還為戲曬黑、健身。他也爆料，片中出海、下水的畫面拍出來很好看，但其實「滿多人暈船」，讓導演楊宥瑜招認：「我邊拍邊吐，還好演員沒有暈船。」

納豆（左）病癒後首度演出電影《命中註定那頭鵝》，直說最喜歡回到家鄉高雄的熱情感。（双喜提供）

此外，《命中註定那頭鵝》是納豆病癒復出後拍的第一部電影，也是他和詹懷雲繼2021年同名短片後再次合作，他直說：「我是高雄出生，身分證E開頭，所以很開心來到高雄拍攝，這裡的天氣、人都很棒，最喜歡回到家鄉的熱情感覺。」《命中註定那頭鵝》將於3月14日在台上映。

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