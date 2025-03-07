笑笑被白目菜鳥嫌老 高EQ回「我看起來比你們年輕」

草莓（左起）、笑笑、海莉三人擁有好交情。（想想時間有限公司提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕職籃台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」小楓、筱緹、安汝、草莓、笑笑等人昨出席媒體餐敘分享團隊近況，被問及女孩們之間會不會耍小心機，隊長小楓則表示還好，多半是為了在應援時能更搶眼，舉例像是在臉上、頭髮貼浮誇水鑽等，一旁的草莓聽到忍不住直呼：「是在說雅英嗎！」

笑笑提到，有時候為了讓自己在球場更醒目，會在臉上貼水鑽，或是放上浮誇的蝴蝶結裝飾等，而這點韓籍成員李雅英也曾經做過，被眾人笑說是小心機，但其實都是為了在球場上有更完美的表演。

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平常女孩們的感情都很好，草莓和小楓還曾與李雅英一起合唱《流浪到淡水》，完全不會台語的小楓還去求助警衛伯伯、李雅英則是苦練寫小抄被大讚很認真。

而電豹女練習生思思、仔仔、奶糖、Petty、牙牙、小馨等人最近將面臨考核，笑笑等人被問到平常與學妹們的互動，筱緹直呼有的學妹很白目，曾對著笑笑說「你們好老」，笑笑則會高EQ回擊：「我看起來比你們年輕！」

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