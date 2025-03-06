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娛樂 最新消息

王大陸涉教唆毆人500萬交保 在逃四海幫小阿俊曾收王3萬6紅包

王大陸涉教唆毆人500萬交保 在逃四海幫小阿俊曾收王3萬6紅包王大陸交保後，面對大批媒體，僅說謝謝便離去。
（記者羅沛德攝）

〔記者王定傳、徐聖倫、陸運鋒、何玉華／雙北報導〕藝人王大陸涉嫌教唆富二代友人游翔閔撂人尋仇，新北地檢署前天指揮新北市刑大、永和警分局兵分四路搜索王大陸、游男住居處並拘提兩人到案，訊後依教唆傷害等罪嫌聲押禁見，新北地院昨裁定王大陸500萬元交保並限制出境出海及住居，游嫌收押禁見。

另外，警方前天查出游男請託的是四海幫份子「小阿俊」，小阿俊再指使旗下3名小弟前往尋仇，昨警方拂曉出擊，將動手的3煞逮捕到案，但小阿俊仍在逃。

檢方是以王、游兩人涉教唆傷害、違反個人資料保護法「非公務機關非法利用個人資料」等罪嫌，及王大陸涉裝病到醫院檢查企圖躲兵役，涉使公務員登載不實罪嫌，向法院聲押禁見。

但法官認為，王、游兩人均涉教唆傷害及違反個資法等罪嫌重大，且都有逃亡、串證之虞，裁定游男羈押禁見；王大陸部分，因考量檢警二度搜索查扣相關事證，且游男已經羈押禁見，串、滅證風險已降低，認無羈押必要，裁定500萬元交保，並限制出境出海及住居。

王大陸步出法院 面對媒體僅說謝謝

法官昨晨6時許諭知交保後，直到11時許，王大陸的親友終於籌得款項前往辦保；王大陸步出法院面對大批媒體包圍，僅回說：「謝謝」，未否認自己躲兵役或教唆傷人指控。

據悉，王大陸去年4月18日從台北市大安區住處叫Uber，搭車回戶籍地信義區取物後返回住處。期間王大陸先是不滿司機連姓男子疑似多繞路浪費時間，起了第一波口角，返程下車後，又因鑰匙掉在車上，猛敲車窗要連男開門，雙方第二波口角國罵互飆，王大陸返家後愈想愈氣，於是教唆游男協助報復。

受害司機兩度前往派出所 未完成報案

游男一口答應，透過關係鎖定連男動向，並請小阿俊協助，吩咐他旗下小弟林姓、彭姓、李姓等3名惡煞，於4月25日晚間約9點分乘兩車來到新北市中和跟蹤連男，連男駕車中注意到遭跟蹤，於是報警，林等3人以懷疑雙方有擦撞為由帶過，警方留了3人資料後放雙方離開。

半小時後，林等3人再繼續跟蹤，在華中橋頭攔下連男，將他拉下車打一頓後走人，小阿俊也因「完成任務」，收到來自王大陸的36,000元紅包，全身多處瘀傷的連男又返回派出所講述遭遇，警方當下告知他有提告權利，連男表示要自行去驗傷後再來報案製作筆錄，司機雖兩度前往派出所，但未完成報案，這起事件原本將石沉大海，直到檢警偵辦王大陸涉躲避兵役案，才發現此事。

據指出，雖然司機未完成報案且本案迄今已超過6個月，但司機近日才明確知道是誰打他，依刑事訴訟法規定，本案仍未逾告訴期。

王大陸313入伍服一年替代役 法院傳訊再請假

另外，台北市兵役局指出，1991年出生的王大陸已經收到3月13日替代役梯次的徵集令，若沒有司法機關的證明或要求，則不符合因案緩徵的規定，仍必須按照徵集令所指定的時間、地點辦理報到；入伍後若有法院傳喚，則憑相關通知請公假出庭。

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