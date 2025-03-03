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汪汪學平衡 柏妍樺騎車兜風好逍遙

柏妍樺很疼愛Kona，到嘉義拍戲也會帶著走。柏妍樺很疼愛Kona，到嘉義拍戲也會帶著走。

記者蕭方綺／專訪

24歲的柏妍樺演出《阿叔》、《阿榮與阿玉》等戲，她去年4月在中途之家領養3歲的黑色豆柴「Kona」，領養過程可說是披荊斬棘。

柏妍樺指導Kona看鏡頭，拍出美照。（記者胡舜翔攝）柏妍樺指導Kona看鏡頭，拍出美照。（記者胡舜翔攝）

領養愛犬 靠猜拳奪標

當時現場有11組家庭「競爭」，不乏退休老師等條件比她更好的人選，柏妍樺在經濟條件這關因是收入不穩定的演員，看到承辦人員面露為難，急中生智拿出作品證明，「我在Netflix上有出現，還跟吳慷仁、劉冠廷合作廣告，最近和李心潔也拍MV。」才擠身最後一關，並靠猜拳「獲得」狗狗。

她到中途之家一看到Kona，抱著牠時，狗狗就把手掌放在她的胸口，讓她瞪大眼直呼：「很有緣份！」也順利把牠帶回家。只是Kona原本是繁殖場救出來的種狗，2歲之前都在籠子裡生活，沒有社會化，不懂怎麼和人類一起生活，光是散步、搭機車都必須從頭教起。

一跪一爬 教豆柴上樓梯

柏妍樺提到一開始帶著6公斤的Kona要回5樓租屋處，發現Kona不會爬樓梯，她只好跪在樓梯上，舉起Kona的腳一隻一隻往上爬，教牠何謂「爬」樓梯，她苦笑說：「我每天陪牠跪到5樓，膝蓋都瘀青了，好在花1個月終於教會！」

沒想到難關不只這樣，許多人以為狗狗天生會上機車，陪主人到處兜風，其實不然，狗狗在機車上要「保持平衡」是需要訓練的。柏妍樺說Kona曾從機車摔下，導致腳扭傷、擦傷，走路一跛一跛的，後來她把牽繩拴在腰上，慢慢教牠維持平衡，她得意說：「Kona現在很會搭機車，怎麼急煞都可以！」

她還提到有次帶狗去試鏡廣告，後來落榜，對方解釋「黑色的毛不好打燈」，她氣呼呼抱著Kona，還安慰彼此：「這不是你的錯！」沒想到她接了其他業配，要自己替狗狗拍照，才發現黑成一團確實不好拍。

由於Kona是純種黑柴，有許多先天遺傳問題，醫生曾警告：「牠膝蓋不好，不要讓牠亂跳、狂奔，也不用養太胖。」因此柏妍樺替愛犬準備了許多保健品，包括護眼、讓皮毛有光澤的魚油、膠原蛋白等，她自嘲：「我自己都沒吃這麼好，只有喝酒會吃B群。」

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