胡瓜跑攤「極樂夜生活」 找屈中恆墊背

胡瓜（左）、屈中恆合體做節目。（下面一位提供）※飲酒過量，有害健康 / 未成年請勿飲酒，酒後請勿開車※

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜積極經營YouTube頻道《下面一位》，頻道創立一年便獲得30萬訂閱，在最新一集中，胡瓜相約屈中恆開啟夜生活、進入林森北路度過愉快的夜晚，胡瓜首次體驗越式洗髮，浮誇直呼圓夢了，而到日式酒店時胡瓜還被媽媽桑狂吃豆腐，讓他臉紅不已。

胡瓜（中）與屈中恆（右）向媽媽桑討教日式酒店文化。（下面一位提供）※飲酒過量，有害健康 / 未成年請勿飲酒，酒後請勿開車※

越式洗髮、馬殺雞全都來 酒店點名媽媽桑獨特服務

兩人第一站就先去體驗越式洗髮，胡瓜說自己早就想嘗試，但不敢自己來，笑說這次找屈中恆當墊背的才終於有機會圓夢，還反問屈中恆這樣會不會讓他夫妻失和？屈中恆先是語塞隨後搞笑回應：「你沒問題我就沒問題啊」、還展現一家之主的氣概說道：「我說站著，我老婆不敢坐下」幽默反應充滿笑果。

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而在按摩身體時按摩師大讚胡瓜皮膚相當白嫩「很像嬰兒的肌膚」，胡瓜則驕傲地頻頻向旁邊的屈中恆搭話：「聽到了沒有！60歲這樣的皮膚哪裡找」，而胡瓜的大腿根部畫面也因此流出，胡瓜當下錯愕直呼：「這樣對嗎？我都被看光光了！」但也笑說這算是一種粉絲福利。

胡瓜接著還與屈中恆去林森北路體驗日式酒店，媽媽桑向兩人介紹日式酒店的獨特服務，有趣的是胡瓜整場都被媽媽桑吃豆腐，一下撫摸、一下捧臉，刺激的互動讓見過大風大浪的綜藝大哥胡瓜臉都紅了起來。

※飲酒過量，有害健康 / 未成年請勿飲酒，酒後請勿開車※

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