劉品言骨碎「拄柺杖」上工 自嘲「美人傳染病」 洩好友謝欣穎近況

劉品言接下新節目主持工作，將挑戰「邊開車邊訪談」。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕劉品言接下鏡電視《誰來演戲》第二季主持棒，今年初驚傳因工作不小心在下樓時踩空跌倒，左腳「正面翻船」造成骨碎，昨劉品言拄著柺杖出席開播記者會，透露目前仍在復元期要下個月才會好，聽聞陳美鳳也和她一樣左腳受傷，她幽默笑稱：「這就是美人傳染病吧！」

劉品言日前跌倒左腳受傷仍在康復中，昨拄柺杖出席記者會。（記者陳奕全攝）

哀訴左右腳一細一粗 工作被迫延宕到下月

劉品言因為這次左腳受傷肌肉流失，導致左右腳的粗細不一，無奈嘆自己非常想運動健身肢體卻無法配合，不少工作也因此延宕到下個月。

請繼續往下閱讀...

透露目前採中西合併療法，在中醫針灸治療時還痛到直接飆淚，劉品言也說之後還要進行復健。

謝郭書瑤、愛雅幫推輪椅 放話徵求貼心男來追

劉品言提到受傷期間有許多朋友到家裡照顧她，像是郭書瑤、愛雅等人：「很多人都來幫我推過輪椅，出去吃飯，他們都會特別幫我查（找）無障礙空間。」目前感情空窗的她也公開放話，如果有追求者這時候想要來照顧她的話也很歡迎。

劉品言此次在節目中挑戰「邊開車邊訪談」，與演員來賓在車內聊內心話，來賓春風、傅孟柏皆大讚劉品言開車技巧給出滿分好評。好友謝欣穎也是節目來賓之一，而去年底謝欣穎爆出情斷相戀4年的王柏傑，劉品言對此沒有正面回應，僅說與謝欣穎見面時彼此什麼都聊，會相約吃下午茶，至於節目中是否談到任何有關情變的蛛絲馬跡？劉品言語帶保留：「觀眾可能看完要再自己去（網路）查一查囉！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法