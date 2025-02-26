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娛樂 最新消息

〈讓我們藝起讀書吧〉盧佾暘最愛科幻小說 靠躺平歸零 林毓家 李秉諭力推充電工具書

「AcQUA 源少年」舞蹈擔當李秉諭（左起）、盧佾晹、林毓家組成小分隊R.Y.G.行動，開心推薦自己喜歡的書。（記者陳奕全攝）「AcQUA 源少年」舞蹈擔當李秉諭（左起）、盧佾晹、林毓家組成小分隊R.Y.G.行動，開心推薦自己喜歡的書。（記者陳奕全攝）

記者張釔泠／專訪

「AcQUA 源少年」的舞蹈擔當盧佾暘、林毓家、李秉諭之前組成小分隊R.Y.G.，身為「理工男」的盧佾暘推薦科幻小說《iBOY奇機少年》，活潑好動的林毓家、李秉諭則力推《一個人的充電時間》、《我不是懶，而是在充電中》兩本工具書，透露他們如何停下來與自己獨處。

林毓家靠心靈小雞湯 趕走負面情緒

平時最外放的林毓家，近期非常喜歡《一個人的充電時間》，低潮或是沒有方向的時候就會翻出這本書，「它有不同的主題，我最喜歡第二個主題『內心的螢幕』；主要說的就是內心想的事情一定會發生，不要斷定會失敗，有一點像吸引力法則。」他認為「相信自己」很重要，「沒電的時候，我就會看當下的狀態，去找對應的主題來看。」

他透露，上一次感到低落是在準備電影的前置，練拳擊時被教練罵，「就是一直打不好，覺得做什麼都沒有受到肯定。」當下就打開書來看，找到新的動力來源，「心靈小雞湯可以慢慢導正我的負面情緒，看一看就會醒過來，很療癒。」

李秉諭太緊繃 看書學習放鬆充電

李秉諭分享的書則是《我不是懶，而是在充電中》，他打趣自己是很「充實」的人，就算放假也要排課程，不然會覺得不夠上進，有時候甚至會因為沒規劃行程而感到焦慮，同事才推薦這本書給他，希望他能適時停下來，「書裡面提醒我們要好好休息，能做到的事情才會更多，人在很累的狀態下，什麼都做不好，也只會愈來愈焦慮、疲憊。」

他也透露，「我喜歡書裡面有講到一點，是關於『成為大人』，這個階段的我們總想讓自己變得更成熟，但是我們不應該逼迫自己長大，而是要想著小時候想要『玩』什麼，其實就『莫忘初衷』的概念。」提醒自己做任何事情時，都不能忘記最初喜歡這件事的原因。

盧佾暘從科幻故事 抽離現實紓壓

盧佾暘則偏愛科幻、恐怖、都市傳說類型小說，「這些書能讓我產生好奇心，讓我有想看下去的動力。」《iBOY奇機少年》描述一個人被手機砸到頭，因而得到很多手機的能力，他直呼：「雖然是現實不太可能發生的事情，但能把我帶入第一人稱的視角，一看就停不下來。」助他抽離現實，達到紓壓的效果。

他還笑說：「其實我是我們三個中最常在『充電』的，我很會分配休息時間，上課、工作外我就是『放空派』，超鬆弛。」認了較少接觸心靈雞湯類的書籍，「目前就是比較無憂無慮一點，很少不開心的時候。」真的過度消耗時，他會乾脆什麼都不做，「上次演唱會完，我就睡了一整天。」靠著「躺平」歸零，回到原本的狀態。

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