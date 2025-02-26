李帝勳「嫩顏白髮」帥炸 扮談判專家氣場全開

李帝勳在《協商的技術》以白髮造型亮相，展現成熟一面。（Hami Video提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星李帝勳在新劇《協商的技術》演出「傳說級談判專家」尹洙諾，不僅有精準的數字分析能力，更以強大氣場在談判桌上掌控一切；李帝勳這次以一頭白髮亮相驚豔觀眾，他透露造型是來自導演安畔錫的提議。

導演安畔錫對白髮設定有獨特見解：「尹洙諾在劇中要與眾多企業高層、金融界人士交鋒，不能單純給人『年輕精英』的印象。」表示白髮讓李帝勳在談判桌上顯得更穩重，並消除外界對年齡的偏見。

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安畔錫透露造型靈感來自真實案例，「我們和一位併購專家訪談，他在30多歲就因高度壓力導致頭髮過早變白，歷史上，法國大革命的皇后瑪麗安東妮也曾在短時間內因心理壓力而頭髮全白。」

對於破格變身，李帝勳說：「希望透過外在形象，讓觀眾一眼能理解角色特質。」坦言曾擔心是否能駕馭白髮造型，所幸在造型團隊的細膩打造下，成功塑造全新角色。《協商的技術》於3月8日在Hami Video獨家上架。

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