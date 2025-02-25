朱宇謀激戰文威登 劉丞淚腺開關自如

朱宇謀（左）、文威登在《印象 青春》有大尺度的激情戲。（達騰娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕朱宇謀、文威登在BL劇《印象 青春》於客廳上演大尺度親熱戲，畫面讓人臉紅心跳；劉丞在BL劇《一拍即合》貢獻不少戲劇第一次，他首次與游書庭拍吻戲、床戲和哭戲，甚至哭到下戲仍在啜泣。

劉丞（左）和游書庭同門師兄弟共同演出青春愛情BL短劇《一拍即合》。（艾迪昇傳播提供）

朱宇謀、文威登床戲沒有做太多保護措施，在幾乎沒有NG的狀況下完成，兩人從床上一路戰到窗邊，肢體交流讓人看了心癢癢，眼神中也流露了為愛不惜一切的霸氣與愛意。朱宇謀說：「這個處女秀真的不能漏氣，事前做了很多功課，也跟對手試過很多種拍攝角度，在最舒服的狀態下呈現我們想呈現的感覺。」

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劉丞以往拍戲擔任配角，一天只有2、3場戲，才剛要進入角色情緒就收工，這回拍攝《一拍即合》，從零開始塑造角色，直說自己很有「體感」的進步。他過去拍攝哭戲很難成功，偏偏這次劇情轉折高潮就落在他哭戲身上，必須從壓抑到開心再瞬間崩潰。

開拍前幾天，劉丞不斷練習，但不是太早落淚，就是哭不出來，拍攝當天他獨自一人戴上耳機，將自己徹底融入角色中，沒想到拍攝時竟然一次過關，甚至在看鏡頭回放時，仍失控落淚，劉丞笑說：「經過這次魔王關卡，好像更能輕鬆控制淚腺開關了。」

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