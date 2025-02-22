李俊昊嗨見應援丟枴杖 被推薦吃筋補筋笑動口

李俊昊昨神采奕奕現身，開心在短時間內又見到台灣粉絲。（SHOW Office提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團2PM成員李俊昊時隔兩個月再度來台，在今天下午5點和明天下午4點於台大體育館舉行粉絲見面會。昨他出席記者會未見枴杖，腿傷似乎逐漸康復當中，但他遺憾的說因為這次腳不舒服，大多時間都待在房間，希望下次能夠到外面走一走、拍拍照。

李俊昊上個月韌帶受傷，正在接受治療中，前天來台時還拄著枴杖，令人擔心他的身體狀況。不過李俊昊稱，看到飯店房間中充滿粉絲應援團隊充滿愛意的布置，「我把枴杖都放到一邊了！」

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他還立刻品嘗了咖啡口味的牛軋糖餅乾，吃了餛飩麵、牛排及炒飯，希望下次能夠試試芒果冰，還詢問記者們有什麼推薦的。記者建議他「吃筋補筋」，可以吃吃看豬腳麵線、半筋半肉的牛肉麵，李俊昊笑說︰「公司的人有在聽嗎？」希望工作人員能為他準備。

李俊昊主動比出愛心，送給台灣粉絲。（記者胡舜翔攝）

昨天他得知見面會售票狀況佳，開心感謝粉絲的支持，才能讓他再度來台。李俊昊回憶起年初在台南與大家一起跨年，很多人因此認識他，更自爆台南跨年結束當晚，熬夜找自己的表演影片來看。

被問到是否會搜尋粉絲為他拍攝的影片，李俊昊害羞承認：「很難不去看啦，演算法會推薦我，粉絲們充滿愛的拍攝手法真的很厲害，上傳的影片都很帥氣。」他認證有時候會被自己帥到。

最後他向台粉喊話，希望能與大家一起度過美好又幸福的時光，且身體健康。

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