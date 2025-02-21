林清介製作汪洋中慘賠千萬 怒槓公視 陳情總統府

導演林清介花了2年多寫了厚厚的陳情書，控訴公視。（記者蕭方綺攝）

記者蕭方綺／專訪

林清介控訴翁家明主演的《汪洋中的一條船》讓他慘賠千萬。（林清介提供）

資深導演林清介製作的公視戲劇《汪洋中的一條船》由翁家明、陳美鳳等人主演，2000年播出至今迴響不斷，相隔25年，林清介卻向本報控訴公視當年節目部不當干擾以及共犯結構迫害，導致他慘賠1090萬之外，還嚴重心率不整，被副導演急送台大醫院ICU病房9天，身心俱疲。

陸續向公視立委陳情 未獲滿意答覆

81歲的林清介自己用電腦打了32頁陳情書，陸續向公視、前公視董事長陳郁秀、立委陳亭妃等人陳情，也曾聘律師去函公視，認為公視僅敷衍回應，去年12月25日他向總統賴清德陳情，總統府書函將此事轉交文化部，林清介受訪當天接到公視回函，怒氣沖沖說：「又講一樣東西！」讓他大為光火。

請繼續往下閱讀...

指遭公視架空 被迫簽署附約

他自認這20餘年惡夢不斷，嚴重時甚至在夢中揮拳打太太，險些得憂鬱症，才花了2年找出過往資料，列舉8點公視不法事證，指出當年公視刻意架空他製作人權限，還同意導演林福地尚未開工，就先領132萬的10集導演、編劇費用。

林清介指出公視逕自轉帳給林福地以及編劇助理吳國慶132萬，接著要求林清介簽署附約，不然就算違約，林清介說：「我為了拍戲已經借了很多錢，若再違約就會破產，只能簽約，欲哭無淚。」

林清介細數他盤點出來的公視不法事證，先點名當年節目部經理余秉中，他說余秉中是他師大的學長，因同校情誼，林清介相信他推薦的導演宋徹夫，沒想到宋徹夫拍出來的內容情緒不連貫，他只好辭退宋徹夫，還因此被宋徹夫毆打。

控訴林福地未上工 預領10集導演編劇費

但因宋徹夫交出的作品無法使用，導致合約期限內趕拍不及，余秉中找來導演李行和導演林福地參與溝通會議，會議上李行認可毛片水準，認為只是還沒拍完而已，林清介說：「公視急著要找林福地要把我架空，他又不是國際大導演黑澤明的水準，竟然不議價、不簽約、不上工就先預領10集導演費和10集編劇費。」

他控訴林福地後來繳交4集內容都不合格，使製作方再三停擺，最後才換了節目部經理袁乃娟，並找來電影科班新督導張朝晟協助製作，才拍攝完畢。但他哀嚎這部戲折騰他一年又3個月，虧損1090萬，如今只想跟公視討回當年千萬損失。

公視多次回覆 強調維持先前立場

對此，公視昨表示林清介多次陳情，陳情案資料委託律師檢視後，均不屬於委製契約、附約、切結書範圍，並於2020年到2022年間多次以書面正式回覆對方。公視強調「仍維持先前立場，懇請導演與社會各界諒察」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法