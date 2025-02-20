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梁赫群探直播幕後辛酸 徐小可虧老公變無膽人

梁赫群（右）和徐小可搭檔主持《直播下班後》，兩人鬥嘴笑果十足。（八大提供）梁赫群（右）和徐小可搭檔主持《直播下班後》，兩人鬥嘴笑果十足。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕梁赫群和徐小可搭檔主持八大《直播下班後》昨舉辦記者會，兩人有感於直播主工作辛苦，希望透過節目讓觀眾一探直播產業背後辛酸，梁赫群放話想嘗試當直播主，徐小可建議他帶貨賣養肝茶，「因為你會讓粉絲肝火旺！」一番話引眾人爆笑。

梁赫群提到直播主們一開播都至少4小時，且隨時回覆粉絲訊息，讓他直呼：「我本來以為我每天回覆粉專的網友、藝人好友就已經很累了，直播主他們幾乎是回一整天，而且開播時間又長，我們跟他們講話的時候他們聲音都是啞的。」

梁赫群探直播幕後辛酸 徐小可虧老公變無膽人阿Ben（右）前天動手術取膽，老婆徐小可報平安。
（翻攝自臉書）

徐小可的老公阿Ben前天割膽囊，手術順利現已出院，梁赫群笑虧夫妻倆可以接著生第四胎，徐小可幽默回應：「他現在沒有『膽』拒絕我了」。

徐小可與阿Ben結婚超過14年，兩人每個月18號定期約會，徐小可說夫妻情趣還是很重要，透露自己有時候會扮護士、兔女郎，「一方矜持的話就要有一方比較主動，但男生不會在意是什麼款式，他們在意的是妳有沒有心。」

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