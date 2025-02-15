邰智源帶浴桶凸全台 KID相揪總統府洗魂舒

邰智源（中）與邵大倫（左）首次搭檔主持實境節目，秀超溜台語，KID（右）特別現身站台。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、邵大倫首度合作主持公視台語台《來去恁兜洗魂舒》，昨出席節目首映會，與邰智源合作網路節目《木曜4超玩》多年的KID特別現身站台，過去傳出邰智源與《木曜4》其他班底疑似有心結，KID昨一出場隨即獻上大擁抱、展現好感情破除謠言，KID更吃味表示，合作這麼久都沒跟邰智源洗澡過，幽默邀邰智源去總統府前洗澡，邰智源隨即反駁：「這樣我們兩個馬上就（被抓）進去了！」兩人互動依舊幽默。

《來去恁兜洗魂舒》名稱取自宜蘭當地台語用法「洗魂舒」（意即洗澡），節目標榜帶著浴桶走到哪、洗到哪，邵大倫笑說起初聽到節目宗旨覺得很破天荒，但相信透過這個節目，可以讓大家感受到台灣人濃烈的人情味與良善。

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兩人主持過程全程使用台語，邰智源昨受訪時也幾乎全程都使用台語，他提到從小帶他的保母是台西那邊的人，加上小時候就愛看歌仔戲、也很愛聽地下電台，笑稱自己的台語底子就是這麼練起來的。

而邰智源主持的網路節目《木曜4超玩》多年來受到觀眾喜愛，不過頻道目前除了邰智源外，其他成員包含KID、坤達、阿部瑪利亞等人傳出「被退出」，外界猜測是否因主持群彼此有心結或交惡所致，邰智源強調完全沒有，群體是自然解散的，至於未來《木曜4》主持群是否會合體，邰智源表示不曉得，「有需要就合體，人生就是這樣來來去去。」

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