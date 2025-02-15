（現場直擊）Lisa甜辣還鄉 「泰 」興奮宣傳《白蓮花》 媽媽現身力挺

Lisa表示演出《白蓮花大飯店》第三季相當緊張，迫不及待想趕快看到戲劇處女作播出。（記者許世穎攝）

記者許世穎／曼谷報導

HBO原創影集《白蓮花大飯店》第三季曼谷首映會昨在曼谷暹羅天地購物中心登場，導演麥克懷特率領包括出生於泰國的「BP」BLACKPINK成員Lisa、派翠克史瓦辛格、傑森艾塞克以及娜塔莎羅斯威爾等主要演員一同出席，回到故鄉的Lisa開心用泰英雙聲道受訪，開心說：「這絕對是我最喜歡的一季！」

Lisa在台上對粉絲放送飛吻。（記者許世穎攝）

本季《白蓮花大飯店》的故事背景設定在泰國，再次聚焦一群傲慢又富有的度假者入住奢華度假村，並在一週的假期中，最終有人離奇喪命。Lisa飾演度假村員工，獻出演戲處女秀就和男星泰米塔廷通上演感情戲。

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Lisa昨以一襲桃紅色中空禮服搭船現身，媽媽更罕見到場支持，對於參與該劇演出直說：「這是我第一次演戲，所以我完全不知道片場會是什麼樣子，但每個人都非常支持我，這對我幫助很大。」最後不忘表示：「真的很感謝每一位演員和工作人員！」

Lisa（左）出席《白蓮花大飯店》第三季曼谷首映會，媽媽也到場支持。（記者許世穎攝）

回憶當初聽到導演麥可懷特喊「開拍」的那一刻，Lisa透露真的超緊張，「我全身直冒冷汗，當時心想『糟了，我記不得台詞了！腦袋一片空白。』」不過拍攝過程漸入佳境，她和其他演員也相處愉快，還在片場分享自己的新音樂，在她的熱門單曲《Rockstar》推出前就讓大家搶先聽，「我們互相分享彼此的作品，所有演員都非常支持我，真的很溫暖。」

Lisa（左）和泰米塔廷通在《白蓮花大飯店》第三季上演感情戲。（HBO提供）

提到在泰國拍攝，導演麥克懷特大讚是個理想的選擇，因為泰國本身非常複雜，蘊含著豐富的文化與歷史，「它擁有許多寺廟與精神層面的象徵，同時也以曼谷的狂野夜生活聞名。所以我覺得這裡是一個完美的舞台，可以探索這些對立的主題。人們來到泰國，往往是為了其中一種體驗，或者兩者兼具。」直言第三季以諷刺且幽默的方式聚焦死亡、東方宗教與靈性。

相較於拍攝時的緊張感，Lisa對於第三季終於要播出興奮說：「我現在的心情真的很難形容，就是超級激動！迫不及待想讓大家看到這部影集了。」《白蓮花大飯店》第三季將於2月17日起在串流平台Max和HBO頻道播出，全季共8集。

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