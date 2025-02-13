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吳姍儒代班《小姐不熙娣》 預告收視率會掉喔

吳姍儒代班《小姐不熙娣》 預告收視率會掉喔吳姍儒幫忙代班《小姐不熙娣》，大讚小S主持魅力無人能取代。
（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕大S香消玉殞讓不少人惋惜，哀痛至極的親妹小S日前向《小姐不熙娣》請半年假，節目將交由吳姍儒代班主持。吳姍儒昨出席活動時率先向節目製作單位打預防針，笑說：「收視率會掉喔！」

吳姍儒坦言接到邀約時有稍微考慮一下，「S姐太厲害了，我不知道該怎麼辦！」後來製作人B2感性對她說「我們一起撐過，就這一段而已」，她才想說現在是非常時期，確實需要人頂替，「我跟大家一樣很擔心S姐，在等她做出決定前，我們可以先撐著，不能讓觀眾等。」

由於《小姐不熙娣》本身就是為小S量身定做的節目，吳姍儒認為沒有人能取代小S獨特的主持風格，與其說自己是代班主持，或許稱「特別企劃」更為貼切，雖然難免還是會有些壓力，但就是放手一博。

吳姍儒日前遭網友指控私下對來賓不友善，經紀人得知後馬上發文替她抱不平，吳姍儒略顯無奈地說：「我就是做我的工作，一起陪S姐走過這一段，我也非常期待她能回來。」透露這陣子都在忙照顧小孩，所以沒有時間滑社群，所有的爆料和指控都是透過經紀人才知道，「我看到她傳來的訊息，就只回『好』這樣。」沒有表態過多想法。

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