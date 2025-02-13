安雅特務上身守禁谷 享受被偷窺

邁爾斯泰勒（左）和安雅泰勒喬伊一同宣傳新片《禁谷》，暢聊兩人的好交情。（Apple TV+提供）

〔記者許世穎／台北—洛杉磯連線專訪〕金球戲后安雅泰勒喬伊和《捍衛戰士：獨行俠》邁爾斯泰勒合作Apple TV+新片《禁谷》，兩人飾演分駐在峽谷兩邊的特務，平日透過望遠鏡保持警戒，同時也會觀察彼此。被問到如何詮釋「被觀看」的感覺，安雅坦言不喜歡被窺視，「但我的角色完全不同，我想她可能有點享受這種感覺。」

安雅泰勒喬伊（左）和邁爾斯泰勒在《禁谷》談情兼守護神秘峽谷。（Apple TV+提供）

兩人戲外本來就是好友，安雅結婚時邁爾斯還帶著妻子凱莉史佩里出席她在威尼斯的夢幻婚禮，一同受訪時更不諱言期待和對方合作已久，覺得彼此間有宛如「家人般的羈絆」。安雅表示：「我們本來就覺得彼此應該合得來，到了片場後，發現一切都很自然。」邁爾斯則笑稱：「我們在片場聊天的時間可能比真正拍戲的時間還多！」

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提到在片中彼此透過望遠鏡觀看對方營造的「窺視感」，安雅認為不喜歡被窺視的人，通常不太自在、無法完全放鬆，「我自己可能也算是其中之一。」但她形容主演的角色可能很享受，「她以一種遊戲的方式看待生活，這與她工作的嚴肅性形成了鮮明對比。」

安雅形容角色的職業非常黑暗，但卻是個充滿活力、帶著玩心的人，「她本身就是一個即使沒有人看著，也仍然富有表演性的人。這就是她的天性，所以當有額外的『觀眾』時，反而會讓她更興奮，這種感覺對她來說，可能更像是一場遊戲。」

至於兩人都飾演狙擊手，誰的射擊技術較高超？邁爾斯當場大笑表示「很多人都問我們誰比較厲害，但我們都太謙虛了，不會直接說誰贏！」安雅則說兩人接受不同訓練，「這讓我們在拍攝對打場面時特別興奮，因為我們沒有看過對方如何訓練，等到真正對戲時，才發現動作風格完全不同，當下覺得『哇～我們做的事情完全不一樣，這也太酷了吧！』」《禁谷》將於明天在Apple TV+上線。

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