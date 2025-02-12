夏如芝子宮肌瘤流產2次 李杏姊弟戀結婚沒共識

楊鎮（右起）、夏如芝、成語蕎、亮曦參加伊林娛樂開工團拜。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕伊林娛樂昨迎來新春開工祈福團拜，前陣子剛動完2次手術的夏如芝透露因子宮肌瘤問題，生完女兒「芝麻」8個月後就接連流產2次；去年爆出新戀情的李杏則分享現階段與男友在婚事上沒有共識，不過不影響2人之間的感情。

李杏認愛半年多，現階段與男友在婚事上沒有共識。（記者陳奕全攝）

夏如芝當年生完女兒8個月後就再懷胎，「但產檢被醫生告知寶寶沒心跳，只好吃藥做人工流產，後來過半年又懷孕，卻仍保不住寶寶，再次沮喪。」坦言老公時常心疼她為懷孕受苦，所以夫妻倆決定以順其自然的心態等待緣分。

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李杏去年被拍到和小9歲的「知識型網紅」劉珞亦同進同出，隨即認了新戀情，她昨透露雙方目前在結婚方面沒有共識，因為自己20多歲時就對婚姻有憧憬，但對方卻是一位不婚族，不過她認為此事不影響2人之間的感情，至少先讓男友知道自己的想法，「畢竟未來充滿不確定，不會急著定下來。」目前2人有共識的是，都沒有生孩子計畫。

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