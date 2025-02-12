T.O.P回歸BIGBANG YG證實「誤傳」

T.O.P被爆有望重返BIGBANG，YG娛樂已向韓媒闢謠。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團BIGBANG前成員「T.O.P」崔勝鉉因演出《魷魚遊戲2》重返大眾視線，近日人氣回升，韓網近來流傳T.O.P有可能重返BIGBANG，並和「GD」G-Dragon、太陽、大聲合體的消息，T.O.P方面和YG娛樂昨皆口徑一致，表示該說法並不屬實。

近期憑魷魚2人氣回升 曾自招沒臉面對公司和隊友

眼尖粉絲發現，T.O.P近來更新個人帳號資訊，在個人簡介標註「TOP」，引來粉絲熱議：「T.O.P曾刪除該名稱，如今重新加回來，看來要回歸團體不遠了。」不過T.O.P的身旁人士向韓媒透露名稱一直都在，回歸傳聞是誤解。

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T.O.P在《魷魚遊戲2》飾演薩諾斯引來正負面評價，人氣看似回升。（翻攝自Netflix）

另有網友注意BIGBANG官方YouTube帳號同樣出現「T.O.P」的名字，不過YG娛樂則表示：「T.O.P名字從未被移除，包括他參與2022年的《Still Life》也沒刪除」，打破他回歸的說法。

T.O.P曾於2016年因涉嫌呼麻遭起訴，隔年被判10個月有期徒刑，緩刑2年，他於2022年2月結束與YG娛樂合約，2023年5月正式退出BIGBANG，直到《魷魚遊戲2》復出。

BIGBANG隨著勝利、T.O.P陸續離隊，目前成員僅剩大聲（左起）、G-Dragon（GD）、太陽3人。（翻攝自IG）

T.O.P先前宣傳《魷魚遊戲2》時，就曾剖白自己因過去的錯誤，讓團體、公司承受很大傷害，認了沒臉回去BIGBANG，更說這項決定從未改變。

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