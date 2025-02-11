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娛樂 最新消息

惠利挑戰19禁 逆齡演天才高中生大失血

惠利在《善意的競爭》飾演天才高中少女，在外型下了不少功夫。（friDay影音提供）惠利在《善意的競爭》飾演天才高中少女，在外型下了不少功夫。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕30歲韓星惠利在19禁新劇《善意的競爭》逆齡扮天才女高中生劉在伊，該劇前晚首播，惠利在入學儀式上用流利英語致詞，資優生形象讓觀眾耳目一新。

惠利透露為演出菁英學生，特意在外型上花心思，自掏腰包治裝和買了不少東西，她說：「劉在伊無論家庭背景、成績、外貌都是前1%的學生，所以我在外型上特別下了功夫。」坦言這次品牌不願意提供贊助，是因對方希望劇集播出後能立即曝光產品，「但電視劇需要很長製作期，所以戲中的飾品、包包都是自己買的。」惠利表示跑了許多地方尋找角色單品，還買到平常不會戴的緞帶髮箍，笑稱拍完戲後一次都沒戴過。

不過，該劇因充斥吸毒、霸凌等元素，最新預告更有惠利捲入女女戀的同性劇情，導致部分韓國網友持反對聲浪，但也有人緩頰表示劇集列為19禁，本來就應該持審慎態度觀賞。《善意的競爭》在friDay影音、愛奇藝國際站上架。

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