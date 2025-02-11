晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

YOASOBI喊蛇巴拉系賀新年 嗨制霸小巨蛋 瞄準大巨蛋偷偷場勘

YOASOBI的ikura（左）、Ayase拱手向大家拜年，並當場學講蛇年吉祥話。（記者王文麟攝）YOASOBI的ikura（左）、Ayase拱手向大家拜年，並當場學講蛇年吉祥話。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本天團YOASOBI前天結束在台北小巨蛋兩天的演唱會，昨舉行慶功記者會，現場請來舞獅表演，紅布條寫著「賀制霸小巨蛋、祝前進大巨蛋」，讓ikura、Ayase又驚又喜，透露團隊已私下前往大巨蛋場勘，希望有機會能夠登上大巨蛋。

YOASOBI昨下午出席記者會，現學現賣諧音梗「蛇巴拉系」（日文的很棒），還以紅包與舞獅交換到鳳梨、菜頭，象徵好運旺旺來及好彩頭，舞獅秀讓兩人看得目不轉睛，大讚「好強的魄力」。

YOASOBI的ikura（左）手拿鳳梨、Ayase則是舉起菜頭，與舞獅隊開心留下合影。（記者王文麟攝）YOASOBI的ikura（左）手拿鳳梨、Ayase則是舉起菜頭，與舞獅隊開心留下合影。（記者王文麟攝）

首次成功破蛋，兩人大讚台粉真的很棒，為他們留下美好的回憶，Ayase表示很清楚看到每個人的笑臉，「大家越嗨，我就越嗨！」ikura印象深刻的則是獻唱《Haven’t》時，小巨蛋出現的手機燈海，「因為小巨蛋很高，就像星空一樣，繁星點點非常漂亮。」

此次有多達60萬人參與抽票，兩人坦言被嚇到，Ayase希望下次能在更大的場地開演唱會，60萬人都可以來，被主持人Lulu虧：「那恐怕要好幾顆蛋。」ikura則強調，會繼續努力直到可以到大巨蛋演出，「蛇年希望能跟蛇一樣脫好幾層皮，讓大家看到全新的我們。」Ayase期許接下來的亞巡、日本演唱會都能一步一腳印的走好，有機會再來台北跟大家見面。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中