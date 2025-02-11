YOASOBI喊蛇巴拉系賀新年 嗨制霸小巨蛋 瞄準大巨蛋偷偷場勘

YOASOBI的ikura（左）、Ayase拱手向大家拜年，並當場學講蛇年吉祥話。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本天團YOASOBI前天結束在台北小巨蛋兩天的演唱會，昨舉行慶功記者會，現場請來舞獅表演，紅布條寫著「賀制霸小巨蛋、祝前進大巨蛋」，讓ikura、Ayase又驚又喜，透露團隊已私下前往大巨蛋場勘，希望有機會能夠登上大巨蛋。

YOASOBI昨下午出席記者會，現學現賣諧音梗「蛇巴拉系」（日文的很棒），還以紅包與舞獅交換到鳳梨、菜頭，象徵好運旺旺來及好彩頭，舞獅秀讓兩人看得目不轉睛，大讚「好強的魄力」。

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YOASOBI的ikura（左）手拿鳳梨、Ayase則是舉起菜頭，與舞獅隊開心留下合影。（記者王文麟攝）

首次成功破蛋，兩人大讚台粉真的很棒，為他們留下美好的回憶，Ayase表示很清楚看到每個人的笑臉，「大家越嗨，我就越嗨！」ikura印象深刻的則是獻唱《Haven’t》時，小巨蛋出現的手機燈海，「因為小巨蛋很高，就像星空一樣，繁星點點非常漂亮。」

此次有多達60萬人參與抽票，兩人坦言被嚇到，Ayase希望下次能在更大的場地開演唱會，60萬人都可以來，被主持人Lulu虧：「那恐怕要好幾顆蛋。」ikura則強調，會繼續努力直到可以到大巨蛋演出，「蛇年希望能跟蛇一樣脫好幾層皮，讓大家看到全新的我們。」Ayase期許接下來的亞巡、日本演唱會都能一步一腳印的走好，有機會再來台北跟大家見面。

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