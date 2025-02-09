黃西田背債白冰冰曾伸援 女兒逼哭鋼鐵爸

白冰冰（右）昔曾主動借給黃西田（中）50萬。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》本週大牌秀邀請到資深藝人黃西田，其妻女當天都愛相隨陪著他一起來錄影，女兒黃露瑤特別錄影片感謝黃西田為家庭的付出，讓黃西田感動得淚灑攝影棚，白冰冰更透露當年曾主動出借50萬給生意失敗的黃西田，並大讚黃西田老婆陳靜子始終不離不棄、兩人愛情故事令人動容。

黃露瑤對黃西田示愛。（民視提供）

黃西田在成名後經歷生意失敗，在民國70年時因看好錄影帶事業的發展，自製自拍錄影秀，卻因不懂行銷，短短一年多時間賠掉數千萬元的積蓄，白冰冰更爆料當年曾主動借他50萬元，黃西田則說當年分期付款有還清，沒想到陽帆歪樓問：「你有還喔？當年不要還錢直接娶她不就好了」，一番話笑歪眾人。

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黃西田講到當年欠債艱苦的時期，老婆陳靜子（圖）一旁力挺。（民視提供）

節目上，黃西田女兒黃露瑤特別錄製影片送給爸爸，她淚眼直呼黃西田是一位善良的「鋼鐵爸爸」，知道爸爸在她出生前經歷過很多欠債苦難、感謝爸爸撐起這個家，希望爸爸一直健健康康，讓黃西田感動得哭了。

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