（評論家選擇獎）影后黛咪鼓勵追夢 影帝波帝謝真英雄

黛咪摩兒憑《懼裂》再度封后，鼓勵大家繼續追夢，總有一天會夢想成真。（美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第30屆評論家選擇獎頒獎典禮受到洛杉磯大火影響延期，台灣時間昨天上午終於舉行，還邀請救火弟兄到現場觀禮，分別獲得影帝、戲王的安德烈波帝及真田廣之在台上表達感謝，大喊「你們才是真英雄」，現場一片掌聲。

《艾諾拉》抱走最佳影片，導演西恩貝克（左）與女主角麥琪麥迪遜共享榮耀。（美聯社）

電影《艾諾拉》昨抱走最佳影片，《璀璨女人夢》、《魔法壞女巫》、《懼裂》各獲3個獎項。《幕府將軍》奪下最佳影集，日星真田廣之繼艾美獎、金球獎再封戲王，淺野忠信、穗志萌香分別榮獲男女配角，共奪下4獎是影集類大贏家。

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安德烈波帝上台搞笑自我介紹，笑翻台下眾人。（美聯社）真田廣之拿下戲王，主演的《幕府將軍》也獲得最佳影集殊榮。（法新社）

評論家選擇獎是奧斯卡的風向球，此次影帝后得獎者與金球獎相同，分別為《粗獷派建築師》的安德烈波帝及《懼裂》的黛咪摩兒，波帝回憶起自己從12歲就開始演戲，「這樣的時刻對演員來說很難得，我不覺得是理所當然，感謝劇組的信任。」黛咪則形容獲得認可像是一帖仙丹靈藥，鼓勵那些還在努力尋找方向的人們，「現在還沒實現，不代表不會實現，夢想總會成真。」

朱浩偉憑《魔法壞女巫》拿下最佳導演，自己似乎也意想不到。（路透）

最佳導演由《魔法壞女巫》的台裔導演朱浩偉拿下，他一上台就大喊：「我要拿到奧斯卡。」隨即澄清：「我沒有入圍啦！」笑翻眾人。他特別感謝家人以及孕育他的美國，「愛上藝術家是很辛苦的，因為我們自私又古怪，但謝謝你們還願意支持我們。美國是這世上最偉大的地方，他讓我達到連父母都不敢想的成就。」

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