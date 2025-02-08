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高捷偏心挺女婿 郭泓志嘴甜秒喊爸

高捷（右）收到郭泓志的簽名球，兩人開心合照。（好看娛樂提供）高捷（右）收到郭泓志的簽名球，兩人開心合照。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕卜學亮、姚元浩、郭泓志擔任領隊錄製《全明星出發吧！》，本週帶著曾莞婷、謝承均、高捷出遊，其中姚元浩看到高捷現身，一秒變身小弟跑步向前迎接大哥的到來，不過高捷的最愛卻是郭泓志。

姚元浩（左起）、卜學亮、謝承均、高捷、阿樂、曾莞婷、郭泓志錄製《全明星出發吧！》，大夥出遊玩笑聲連連。（好看娛樂提供）姚元浩（左起）、卜學亮、謝承均、高捷、阿樂、曾莞婷、郭泓志錄製《全明星出發吧！》，大夥出遊玩笑聲連連。（好看娛樂提供）

開啟粉絲濾鏡的高捷對郭泓志的領隊服務讚譽有加，收到他的簽名球後更是開心合照，坐郭泓志開的車直讚特別舒服：「有天份就是有天份，大聯盟耶！」讓一旁的卜學亮心裡不是滋味，吃醋直呼：「捷哥你不要偏心，你有時候還是要分一下，因為我們三個職等是一樣的。」

當姚元浩詢問高捷，如果女兒把郭泓志帶回家，介紹說這是她男友，高捷沒有思考就立刻回答：「挺到底！」郭泓志聽到也立刻對著高捷甜喊：「爸！」幽默反應讓全場笑翻。

此外，眾星們還一起造訪滑草場，其中曾莞婷坐在滑草車上急速地在大片草原上滑行，全程驚叫聲連連，讓向來飾演冷酷反派的謝承均在一旁看了都皮皮剉直呼：「萬一待會我尖叫，是不是很丟臉！」

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