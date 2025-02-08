棒棒堂荒唐對戰 SpeXial話題辛辣 風田阿緯站出最萌身高差 明杰晨翔笑喊解散團體

Lollipop棒棒堂小杰（後排左起）、小煜、王子、敖犬、阿緯及威廉與SpeXial明杰（前排左二起）、連晨翔、Teddy、黃偉晉、風田與分組競賽火藥味十足，前排左為阿本。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lollipop棒棒堂」敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子錄製《來吧！哪裡怕》，最新一集「荒唐運動會」迎戰SpeXial成員黃偉晉、明杰、連晨翔、「Teddy」陳向熙及風田，兩大男子團體同台較勁挑戰趣味競賽，雙方一對上就火藥味十足，王子主攻心理戰，突擊詢問黃偉晉「是不是在五堅情比較開心？」讓黃偉晉差點招架不住。

189公分的風田（左三）與阿緯（右二）站在一起，形成爆笑版的最萌身高差。（TVBS提供）

這次兩大男子團體同台較勁，預告曝光讓網友紛紛直呼是夢幻連動：「是多少人的青春大集合啊！」而六棒和SpeXial的年齡與身高差距成為另一看點，SpeXial成員平均身高180以上，最高的風田更達189公分，站在167公分的阿緯旁邊，儼然是爆笑版的「最萌身高差」，威廉見狀笑到不行：「阿緯連風田下巴都沒有碰到。」

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正式比賽中兩隊競爭激烈，SpeXial一開始比數就遭到地主隊的壓制，六棒調侃：「你們會不會開始懷念解散的日子？」SpeXial明杰藉此澄清：「我們沒有對外說過解散，但今天就正式宣布解散吧！」連晨翔還幽默補槍：「合不起來，就不要硬合了！」突如其來的「解散宣言」讓眾人笑翻。

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