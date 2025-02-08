晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

棒棒堂荒唐對戰 SpeXial話題辛辣 風田阿緯站出最萌身高差 明杰晨翔笑喊解散團體

Lollipop棒棒堂小杰（後排左起）、小煜、王子、敖犬、阿緯及威廉與SpeXial明杰（前排左二起）、連晨翔、Teddy、黃偉晉、風田與分組競賽火藥味十足，前排左為阿本。（TVBS提供）Lollipop棒棒堂小杰（後排左起）、小煜、王子、敖犬、阿緯及威廉與SpeXial明杰（前排左二起）、連晨翔、Teddy、黃偉晉、風田與分組競賽火藥味十足，前排左為阿本。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lollipop棒棒堂」敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子錄製《來吧！哪裡怕》，最新一集「荒唐運動會」迎戰SpeXial成員黃偉晉、明杰、連晨翔、「Teddy」陳向熙及風田，兩大男子團體同台較勁挑戰趣味競賽，雙方一對上就火藥味十足，王子主攻心理戰，突擊詢問黃偉晉「是不是在五堅情比較開心？」讓黃偉晉差點招架不住。

189公分的風田（左三）與阿緯（右二）站在一起，形成爆笑版的最萌身高差。（TVBS提供）189公分的風田（左三）與阿緯（右二）站在一起，形成爆笑版的最萌身高差。（TVBS提供）

這次兩大男子團體同台較勁，預告曝光讓網友紛紛直呼是夢幻連動：「是多少人的青春大集合啊！」而六棒和SpeXial的年齡與身高差距成為另一看點，SpeXial成員平均身高180以上，最高的風田更達189公分，站在167公分的阿緯旁邊，儼然是爆笑版的「最萌身高差」，威廉見狀笑到不行：「阿緯連風田下巴都沒有碰到。」

正式比賽中兩隊競爭激烈，SpeXial一開始比數就遭到地主隊的壓制，六棒調侃：「你們會不會開始懷念解散的日子？」SpeXial明杰藉此澄清：「我們沒有對外說過解散，但今天就正式宣布解散吧！」連晨翔還幽默補槍：「合不起來，就不要硬合了！」突如其來的「解散宣言」讓眾人笑翻。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中