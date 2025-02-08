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小S告假不熙娣半年 吳姍儒代班

小S（左）失去大S太悲傷，已向《小姐不熙娣》節目請半年假，由吳姍儒代班上陣。（資料照，記者潘少棠攝）小S（左）失去大S太悲傷，已向《小姐不熙娣》節目請半年假，由吳姍儒代班上陣。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛在2日猝逝，離世消息震驚各界，痛失親姊的小S昨已向主持的《小姐不熙娣》請半年假，節目暫時由「Sandy」吳姍儒代班，原定下週的錄影將會延後，目前錄影檔期還在協調當中，吳姍儒則表示自己能幫的就幫，小S搭檔派翠克也說接下來會全力以赴，「等姐姐（小S）回來，也請大家多多支持了。」

小S失去大S太悲傷，已向《小姐不熙娣》節目請半年假，由吳姍儒（圖）代班上陣。（資料照，記者胡舜翔攝）小S失去大S太悲傷，已向《小姐不熙娣》節目請半年假，由吳姍儒（圖）代班上陣。（資料照，記者胡舜翔攝）

東森發聲明表示，感謝所有忠實支持節目的觀眾朋友們，日前主持人小S因家中發生憾事，主動告知節目需要請假半年，東森電視全力支持此決定，小S與製作人討論後，希望節目能繼續播出，因此希望製作單位尋找願意在此時幫忙主持的藝人朋友，「感謝Sandy在製作人B2的詢問下，同意在小S休息期間與我們一起為節目努力，繼續延續《小姐不熙娣》的精神。」

電視台感謝小S在處理家務事時，依然心繫節目，「我們真心希望她在休息過後能夠滿血復出，再次看到我們大家心中最愛的小S！我們大家等著你回來。」

而確定接下代班主持的吳姍儒表示：「與喜樂的人同樂，與哀哭的人同哭。」相信小S的粉絲觀眾一定會默默守護陪伴她，「我們其他的忙也幫不上，代班主持互相幫忙沒問題的！事發突然，節目內容尊重製作單位的規劃安排。」

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