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娛樂 最新消息

NewJeans改名NJZ 下月香港秀新歌 ADOR回應可能違約

NewJeans宣布新團名「NJZ」，成員Minji（前排左起）、Hanni、Danielle，Haerin（後排左起）、Hyein宛如二度出道。（翻攝自IG）NewJeans宣布新團名「NJZ」，成員Minji（前排左起）、Hanni、Danielle，Haerin（後排左起）、Hyein宛如二度出道。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國夯團NewJeans昨宣布新團名「NJZ」，將於3月在香港舉行的ComplexCon首度亮相，並公開新歌，她們接受各大外媒訪問，表示這是個新開始，讓成員既興奮又緊張，希望快點見到粉絲朋友。

NewJeans在年初公開向粉絲徵集新團名，最後選出保留精髓的NJZ，Hanni接受《CNN》專訪重申不會放棄原團名，「儘管我們要暫時離開原團名，不過我們並沒有完全放棄，因為（成為NewJeans）是非常特別的時光，粉絲也十分珍惜。」

她們去年與公司HYBE、ADOR徹底鬧翻，相關法律訴訟正在進行中，Hanni強調「沒有什麼能阻止我們了」，表示她們很努力去解決問題，只盼回歸正常，不希望法律糾紛會成為職業生涯的焦點。

ADOR昨則回應，在法律做出判決之前，使用未經公司許可的新團名或參加娛樂活動，可能構成違約。

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