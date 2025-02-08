（專訪）安東尼二度尬戲福伯翻身了謝提點 難忘首次合作遭刪戲超打擊

安東尼麥基在《美國隊長：無畏新世界》首度以「美國隊長」身分躍上大銀幕。（漫威影業提供）

記者許世穎／新加坡專訪

由安東尼麥基飾演的「獵鷹」山姆威爾森接棒成為新任美國隊長，首度以「美隊」身分於《美國隊長：無畏新世界》躍上銀幕。他和「福伯」哈里遜福特飾演的羅斯總統針鋒相對，戲外大讚對方是毫無架子的超級巨星，更回憶當年首次和他合作《好萊塢重案組》時戲分被剪成超少，「這對演員來說是個沉重的打擊！」

安東尼麥基最近為了宣傳《美國隊長：無畏新世界》跑遍世界各地。（漫威影業提供）

安東尼飾演的山姆首次在《美國隊長2：酷寒戰士》中登場，10年之後躍升為主角，回首演藝之路，他表示一直都很棒，「我的第一部電影《街頭痞子》是23年前拍的，我從一個跟阿姆一起拍電影的小夥子，到現在和哈里遜福特同台演出，是一段令人驚嘆的成長與旅程，每一步我都非常珍惜。」

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此次安東尼和福伯共演新片，但其實兩人早已合作過2003年電影《好萊塢重案組》，他透露本來在電影裡有很重的戲分，「但等電影上映時，我才發現戲分變成一點點！」

安東尼麥基（右）和哈里遜福特在《美國隊長：無畏新世界》針鋒相對，戲外合作愉快。（漫威影業提供）

雖苦笑表示深受打擊，但安東尼仍將其視為有趣的學習經歷，「因為哈里遜在片場給過我一些很好的建議，在我的職業生涯中確實發揮了作用，現在能夠與他並肩演出、並且得到他的肯定與尊重，讓我感到非常自豪，因為我知道自己一路走來的選擇是正確的。」

安東尼也大讚福伯是他見過最平易近人的超級巨星，「當他來到片場，不會待在自己的專屬區域，也不會圍繞著一群自己的助理，而是會和其他演員一起走進休息帳篷，和大家聊天、開玩笑、對戲，無論臨演還是主要演員，他都一視同仁，能夠和他這樣輕鬆的相處真的很棒。」《美國隊長：無畏新世界》將於2月12日在台上映。

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