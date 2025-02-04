晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

醫Q觀點-流感可能併發重症 3症狀要警覺

「大S」徐熙媛赴日旅遊，因流感併發肺炎，不幸離世。 （資料照，記者陳奕全攝）「大S」徐熙媛赴日旅遊，因流感併發肺炎，不幸離世。 （資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕大S赴日旅遊卻不幸罹患流感併發肺炎病逝，疾管署副署長曾淑慧強調，任何年齡層罹患流感都可能併發重症、死亡，危險徵兆如呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，切勿輕忽。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，流感與一般感冒不同，可能併發肺炎、腦炎、心肌炎，而近期日韓等地流感大流行，春節連假出遊返台潮恐將病毒帶回台灣傳染親友、同事，「本週是關鍵期」，提醒民眾注意。

疾管署指出，出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」，就須警覺可能是流感，容易併發重症的高危險族群包含嬰幼兒、65歲以上長者、長期照顧機構住民，或是具有慢性肺病、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病、免疫不全者，還有孕婦、肥胖及6個月到18歲需長期接受阿斯匹靈治療者。

此外，黃高彬指出，近日不少民眾利用春節連假到海外旅行，返台收假後，昨日開工，依流感潛伏期5天以內預估，若出遊人潮感染到流感病毒，本週可能陸續傳染給親友或同事，進而推升國內疫情，應落實戴口罩、勤洗手等防範措施。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中