醫Q觀點-流感可能併發重症 3症狀要警覺

「大S」徐熙媛赴日旅遊，因流感併發肺炎，不幸離世。 （資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕大S赴日旅遊卻不幸罹患流感併發肺炎病逝，疾管署副署長曾淑慧強調，任何年齡層罹患流感都可能併發重症、死亡，危險徵兆如呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，切勿輕忽。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，流感與一般感冒不同，可能併發肺炎、腦炎、心肌炎，而近期日韓等地流感大流行，春節連假出遊返台潮恐將病毒帶回台灣傳染親友、同事，「本週是關鍵期」，提醒民眾注意。

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疾管署指出，出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」，就須警覺可能是流感，容易併發重症的高危險族群包含嬰幼兒、65歲以上長者、長期照顧機構住民，或是具有慢性肺病、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病、免疫不全者，還有孕婦、肥胖及6個月到18歲需長期接受阿斯匹靈治療者。

此外，黃高彬指出，近日不少民眾利用春節連假到海外旅行，返台收假後，昨日開工，依流感潛伏期5天以內預估，若出遊人潮感染到流感病毒，本週可能陸續傳染給親友或同事，進而推升國內疫情，應落實戴口罩、勤洗手等防範措施。

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