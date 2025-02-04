星友哀痛-流星花園慟失杉菜 劉德華不捨悼念

大S（後排中）憑藉《流星花園》杉菜紅遍亞洲，當年與F4言承旭（後排左起）、周渝民、朱孝天（前排左起）、吳建豪合影。（華視提供）

〔記者張釔泠、陳慧玲、李紹綾、侯家瑜、傅茗渝／台北報導〕大S生前影視歌三棲，猝逝消息震驚演藝圈，甚至登上外媒。阿雅沉痛透露上月才和大S談到30年姐妹情，吳佩慈也告別：「熙媛，我會永遠愛妳！」范瑋琪前晚在澳門開唱，昨獲悉噩耗後，經紀人代她回應，「我們的心都碎了，非常非常的難過，我們會永遠記得她！」

柴智屏（左）痛喊「永遠的杉菜」。

（翻攝自臉書）

大S憑藉《流星花園》紅遍亞洲，飾演男主角「道明寺」的言承旭透過經紀人向大S說：「謝謝遇見妳。」朱孝天痛呼晴天霹靂，周渝民則低調哀悼未多言。製作人柴智屏曬出兩人合照，痛喊「永遠的杉菜」，和大S以母女相稱的王月，慟別女兒難以接受，董至成則透露兩人年前才互相傳訊拜年，感嘆人生無常；在《轉角＊遇到愛》飾演大S媽媽的楊潔玫也說接獲噩耗當下相當震驚。

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王月（中）和大S（右）以母女相稱，大S當年為屏風表演班《京戲啟示錄》宣傳，與她和李國修合照。

（翻攝自臉書）

《泡沫之夏》為大S生前遺作，與她搭檔的何潤東感謝大S在娛樂圈帶給大家很多歡樂及作品；黃曉明難忍心痛，感慨15年的光陰如指間流沙，祈願大S去往的彼岸，櫻花永遠不落。曾與大S合作《未來警察》的劉德華悲痛悼：「願一路走好，親人節哀。」好友林志玲表達惋惜，「我們會永遠記得她的美好，一路好走。」

董至成（左）和楊潔玫都曾和大S有戲劇合作，對大S驟逝難接受。

（記者潘少棠攝）

大S出道後第一位製作人王治平，稱她永遠的天使，透露她曾打電話求救，說老闆要給她們取團名「嘟比嘟哇」，他才靈機一動想到了為她們命名「徐氏姐妹S.O.S」。而楊丞琳出道作《流星花園》即是與大S合作，「我會一直記得妳的好、妳的美，永遠愛妳…。」

劉德華（左）曾與大S合作《未來警察》，他悲痛悼：「願一路走好。」（資料照，記者王文麟攝）

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