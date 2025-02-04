大S染流感驟逝日本 享年48歲

「大S」徐熙媛赴日旅遊，因流感併發肺炎不幸離世。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜、廖俐惠／台北報導〕「大S」徐熙媛過年期間赴日本旅遊，因感染流感併發肺炎不幸離世，享年48歲。小S昨一早心痛證實，感謝姊姊這輩子的照顧，徐媽媽則代女兒傳達遺願；與大S結婚即將滿3週年的具俊曄透過韓媒表達喪妻之痛，至於大S前夫汪小菲聽聞噩耗也趕緊飛抵台灣。

具俊曄（右起）、大S、徐媽、小S、大姊徐熙嫻去年平安夜留下團圓照。（翻攝自IG）

週日晚開工前夕，網路上瘋傳台灣有位48歲大明星疑染上日本流感不幸過世，網友們比對線索後瘋猜是大S，引發各界討論，加上汪小菲在傳聞未被證實前，率先將抖音平台的頭像換成全黑，啟人疑竇。由於她1月25日才出席王偉忠女兒的歸寧宴，當時容光煥發，氣色極佳，因此網友多認為是假新聞，記者求證大S近親好友，卻異常無下文。

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經過一夜喧騰，小S昨天一早透過經紀人發聲，證實姊姊大S的死訊，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊（大S小名）～一路好走！永遠愛妳。」

據了解，大S在初一飛到日本家族旅行前，就已經有感冒、氣喘等症狀，但仍強撐虛弱身體陪家人出發，到日本第3天病情急轉直下，被送往急診，第5天初五一早在東京的醫院病逝。

大S當年與具俊曄復合後決定攜手步入禮堂，她敢愛敢恨、及時抓住幸福的舉動感動不少人，童話故事般的戀情轟動一時，怎料夫妻倆才正準備慶祝結婚3週年就天人永隔。

具俊曄昨接受韓媒訪問，證實大S死訊並非假消息，難掩悲傷說「我不太好」，簡單幾句話道出煎熬的喪妻之痛。

徐媽媽表示，因過度傷心而無法接聽各界關心電話，「我們必須先在日本辦理繁複的手續，所以暫時無法返台。」也說大S生前最擔心的就是記者朋友的追拍，懇請大家在她們抵台時，不要在機場內外追拍以完成大S的遺願。

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