安紐待客大不同 送暖鍾瑶小貓

是元介糗安紐是「霸道暖男」。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

「安紐」外出受訪時人人可親，性格相當溫順，但是元介卻稱牠私下可是「霸道的暖男」，與人相處很溫暖，但碰上貓卻大不相同，「牠可能覺得自己是人類，無法接受自己世界有其他貓。」安紐剛被帶回家，碰上是元介家中的老貓歐羅肥立刻大打出手，甚至把對方抓到眼角流血，沒想到後來安紐卻被好友鍾瑶家的小貓收服。

是元介提到鍾瑶因為外出，兩度把家中的貓寄養在他家，第一次是成貓，當時雙貓一見面，安紐就威嚇、伸爪要毆打對方，把牠打到躲在貓抓板下方的洞裡面瑟瑟發抖，安紐甚至在洞口站崗，讓鍾瑶傻眼，捨不得愛貓被欺負，立刻請其他人幫忙照顧。

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後來鍾瑶因為要出國10天，不放心剛領養的小貓給不熟悉貓的人照顧，只能再麻煩是元介幫忙，是元介一開始心想：「完蛋了！小貓巴掌大小，根本不堪一擊！」沒想到安紐只要一靠近，小貓就翻肚示弱，「不只是我，連安紐都被融化，牠後來甚至把飼料分給小貓吃，10天借宿後，安紐瘦了0.2公斤，小貓肚子卻大到讓鍾瑶傻眼。」

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