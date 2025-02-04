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娛樂 最新消息

（第67屆葛萊美獎）碧昂絲首奪年度專輯大獎 泰勒絲摃龜

碧昂絲首次獲得年度專輯最大獎，心情激動。（美聯社）碧昂絲首次獲得年度專輯最大獎，心情激動。（美聯社）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕第67屆葛萊美獎美國時間2月2日晚上在洛杉磯「Crypto.com」體育場舉行頒獎典禮，天后碧昂絲以《牛仔卡特》奪下年度專輯、最佳鄉村音樂專輯等大獎，這也是她生平第一次在葛萊美獎上贏得最高殊榮年度專輯獎，女神卡卡聽到碧昂絲獲獎興奮到又叫又跳，聽碧昂絲致詞她更是感動落淚。

碧昂絲（右）從泰勒絲手中領取最佳鄉村音樂專輯獎。（美聯社）碧昂絲（右）從泰勒絲手中領取最佳鄉村音樂專輯獎。（美聯社）

在洛杉磯遭遇野火肆虐後，葛萊美獎是第一個照常舉辦的大型頒獎典禮，因此過程中也出現不少感人畫面，特別邀請洛杉磯消防局的「打火英雄、英雌」上台頒發年度專輯大獎，台下藝人全都起立向他們致敬，消防人員信心喊話，一定會重建洛杉磯。

碧昂絲在女兒陪伴下一起上台，從消防人員手上領取年度專輯獎，感性談到：「已經過了好多好多年了。」這次終於圓夢拿到這座大獎。她感謝這些「保護我們安全」的消防隊員，以及專輯中的詞曲作者和合作者，想將獎項獻給黑人鄉村音樂家琳達馬爹利，「我希望我們繼續前進，並敞開大門。」

饒舌歌手肯卓克拉瑪是本屆葛萊美獎最大贏家。（歐新社）饒舌歌手肯卓克拉瑪是本屆葛萊美獎最大贏家。（歐新社）

大贏家肯卓克拉瑪擒5獎  

典禮中碧昂絲先從頒獎人泰勒絲手中領取「最佳鄉村音樂專輯」獎，由於當初她推出《牛仔卡特》曾被鄉村音樂界保守人士批評，因此聽到自己得獎，她露出超驚訝不可置信的表情，也被網友製成趣味的迷因梗圖。

本屆葛萊美大贏家是饒舌歌手肯卓克拉瑪，獲得年度唱片、年度歌曲等5項獎，泰勒絲雖以《折磨詩人俱樂部》專輯入圍多項，可惜最後摃龜。

女神卡卡（左）和火星人布魯諾暖心獻唱致敬洛杉磯市民。（美聯社）女神卡卡（左）和火星人布魯諾暖心獻唱致敬洛杉磯市民。（美聯社）

★女神卡卡為跨性別族群發聲  引爆尖叫

女神卡卡和火星人布魯諾以《Die With a Smile》獲得最佳流行合唱表演，另外兩人也擔任表演嘉賓獻唱《加州之夢》向打火英雄及洛杉磯居民致意。

女神卡卡得獎致詞時為跨性別及酷兒族群發聲。（路透）女神卡卡得獎致詞時為跨性別及酷兒族群發聲。（路透）

得獎致詞時，女神卡卡談到：「跨性別者不是隱形人，跨性別者也值得擁有愛；酷兒族群應該獲得提升，音樂就是愛。」這段話引來現場尖叫，不少音樂人也起立鼓掌，因為日前川普總統上任時提出反多元性別，女神卡卡的話剛好說出反對者心聲。

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