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娛樂 最新消息

張信哲發紅包藏驚喜 報喜蛇年計畫有新作

張信哲澳門開唱化身「財神爺」，親手準備了一百個紅包。（潮水音樂提供）張信哲澳門開唱化身「財神爺」，親手準備了一百個紅包。（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲初四於澳門舉辦「未來式終極版世界巡迴演唱會 春節限定場」，他親筆簽名一百個紅包，隨機貼在座位底下，當幸運兒「摸」到紅包，發現裡面是一套4張的未來式終極版紀念套票，莫不又叫又跳，甚至有人從場館最後面奔向舞台前，向「財神爺」張信哲揮舞著紅包，全場歡聲雷動。

幸運觀眾「摸」到紅包，開心大叫。（潮水音樂提供）幸運觀眾「摸」到紅包，開心大叫。（潮水音樂提供）

此外，張信哲也在澳門親曝蛇年工作計畫，表示會在今年推出新專輯，透露日前已完成一首歌，得意出自自己手筆，讓全場大大驚喜，他笑說：「才1首歌就這麼開心啊，還有9首目前掛零！」

張信哲「未來式終極版」演唱會寫下百場紀錄，於去年12月15日收官，前天「春節限定場」在澳門上演，張信哲以3套全新服裝誠意滿滿登場，在喜氣洋洋的節慶氣氛下，與1.2萬粉絲度過難忘懷的一夜。

在演唱《回來》前，他特別介紹，「接下來要演唱的這一首歌，好適合現在，相信今天很多人是一家老小來看演唱會，我們一起用音樂圍爐！」張信哲的媽媽和弟弟一家人都飛到澳門全程觀賞演出，全家人不僅聚在一起，也跟所有的樂迷一起過年。

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