昌燮王子幸福登台 千名台灣公主嗨慶生

李昌燮妙語如珠，以中文自稱犯了「愛粉絲的罪」，讓全場笑聲不斷。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團BTOB成員李昌燮昨在台舉行首場海外演唱會，身穿紅色服裝的他顯得喜氣洋洋，以中文「新年快樂」拜年，並感謝千名台灣Melody（粉絲名）把寶貴的時間獻給他。台粉則舉起手幅為2月壽星「昌燮王子」慶生，喊話「台灣公主來了」，現場氣氛十分溫馨。

李昌燮勁歌熱舞，嗨翻現場千名粉絲。（記者王文麟攝）

李昌燮開唱以「旅人」為主題，開心大喊︰「我越過韓國來到了台灣，真的非常幸福。」他開場演唱《Chivalry》、《Golden Hour》等歌曲，希望為粉絲帶來力量，並提醒大家暫時把手機放下，用眼睛、耳朵好好享受。

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此次來台，李昌燮強調一定會吃到大腸包小腸再回國，這次還特別準備了泳褲，結果因為天公不作美只好作罷，台粉腦筋動很快的說：「因為是BTOB所以下雨啊！」（韓文的雨音近B）李昌燮一聽大讚很有SENSE，並語帶玄機：「游泳的部分就夏天再來囉，希望今年能再來台灣！」讓台粉十分期待。

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