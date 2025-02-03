（人物專訪）丟丟妹求財出「廟」招 拜拜求籤法快誠準

「丟丟妹」李明珊勤跑宮廟拜拜，有一套自己拜拜的心得。（記者陳奕全攝）

記者林欣穎／專訪

直播天后「丟丟妹」李明珊因為家中開宮廟的關係，從以前就很愛算命，勤跑宮廟拜拜開運的她，都會隨身帶著保平安、招財小物，就連過去沒有拜拜習慣的髮型師男友Tommy也被影響，時常陪著丟丟妹到各地拜拜，幽默直呼兩人約會的地方就是在廟裡。

丟丟妹（左）與男友Tommy約會常在拜拜中度過，隨身會攜帶保平安、招財小物。（記者陳奕全攝）

★求財求平安 先拜住家附近土地公

許多人為求開運常會到廟裡走走，丟丟妹分享平常如果要拜拜求財、求平安的話，其實不必大老遠跑去大廟拜拜，可以先拜住家附近的土地公，「買麻糬、花生等零食，其實土地公也喜歡喝酒，每一尊喜好不同，要買東西去拜前可先去擲筊問問土地公的愛好，投其所好再求財才會比較靈。」

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丟丟妹分享由媽媽傳授給她的「拜拜求籤」方式，進廟後要先參拜一輪，在參拜時要向主神稟明自己的姓名、基本資料，在拜完一輪後稍停一下，再去拿筊求籤。丟丟妹提醒拿到筊後要記得先去過過香爐，「因為前面如果很多人拿過會沾滿人氣，過香爐才可以把它去掉。再次拜主神時也要再講一次自己的基本資料與求籤內容，「我擲筊前都會跟神明講好，如果祂要給我籤，那就讓我連三聖筊、不跳筊，或是一筊定勝負，求完籤後會同樣擲筊確認是不是就是那號籤。」如此繁複的過程，丟丟妹卻說自己求籤動作很快，一套過程不會超過三次，一下子就求到，而且籤都很準。

丟丟妹今年到桃園拜關聖帝君。（丟丟妹提供）

★今年求到上上籤 期許「蛇」麼都蒸蒸日上

今年丟丟妹還到桃園拜關聖帝君，特別秀了從廟方求來的發財金，還有關公刀與龍銀，提到今年求的籤是上上籤，她期許今年各方面都能蒸蒸日上，更俏皮直呼：「祝看到這篇的你們發大財！」

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