賴佩霞熱心幫忙安太歲 謝沛恩曝男友敬謝不敏

謝沛恩分享近年與家人共度春節趣事。（記者王文麟攝）

記者李紹綾／專訪

謝沛恩近期鮮少公開露面，正值農曆新年期間，她分享印象深刻的過年，笑稱有一年被媽媽賴佩霞「冷落」，便開直播找網友取暖。

謝沛恩笑說，有一年妹妹飛美國讀大學，過年家裡只剩她和爸媽，但爸媽沉浸於益智手遊，「他們每天玩，可以玩好幾個小時不停。」她在一旁邊心想：「過年不是要熱鬧聚在一起？我覺得超孤獨。」她索性開臉書直播，與網友聊天並拿吉他自彈自唱，沒想到爸媽仍在一旁玩手遊，絲毫沒有要理她的意思，讓她哭笑不得。

請繼續往下閱讀...

賴佩霞數獨解題高手 謝沛恩愛玩益智遊戲

或許這就是遺傳，謝沛恩和妹妹都喜歡玩益智遊戲，她說：「我媽很愛玩數獨，大家常聚在一起玩，常比賽看誰先解出答案，通常都是媽媽最快解出。」她爆料爸媽出國時，媽媽可以拿一本數獨一直在那邊解題，謝沛恩笑說自己和媽媽一樣，可以很容易專注於某件事，覺得數獨解題過程相當療癒。

謝沛恩（右）爆料媽媽賴佩霞是數獨解題高手。（資料照，記者胡舜翔攝）

謝沛恩談到，以前過年會玩撲克牌遊戲「接龍」，自從和美籍男友「Dana」石天寧交往後，家人改打麻將，原來是她和媽媽、爸爸常常三缺一，「終於Dana出現了，他算麻將初學者，沒想到竟一直贏我們。」賴佩霞還以為是女兒故意放水，讓謝沛恩急喊冤：「真的沒有。」

謝沛恩自認很宅，過年會在住家附近的廟拜拜，「Dana生肖屬龍，去年龍年還沒到，我媽就去幫他安太歲，結果一星期後Dana騎腳踏車摔倒，右手骨折。」她後來想起，男友的名字為Dana Shires，是家族裡的第四代，爸爸、爺爺、祖父都叫Dana Shires，「很玄的是，他爸爸同一天右手也受傷。」謝沛恩好奇問賴佩霞：「妳是不是沒有寫第幾代？」Dana覺得平常都沒事，安完太歲立刻有事，無奈和謝沛恩說：「拜託，下次不要再請妳媽媽幫我安太歲了。」

春節不怕催婚話題 生子規劃遇到再說

金蛇年是謝沛恩和Dana第三次一起過春節，談起長輩最愛的催婚話題，她稱媽媽完全不急，甚至還開明說：「可以不用結婚、不用生小孩，開開心心就好。」

不僅Dana融入謝家，謝沛恩也很喜歡男友家族的氣氛，她說：「我跟他的家人很合，大家都愛開玩笑，跟他們相處很歡樂、很自在，不需要顧慮太多，我從小就希望自己有個大家庭。」

謝沛恩表示，目前不急結婚，秉持著「只要專注在今天就好」，她稱現階段和Dana的狀態很好，對未來沒設限，至於有無生小孩的規劃？她說：「可有可無，遇到再說。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法