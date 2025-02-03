《人物專訪》許富凱蛇年目標 當男版陳美鳳

許富凱期許蛇年繼續跨出舒適圈。（記者胡舜翔攝）

記者張釔泠／專訪

「金曲歌王」許富凱年前幫自己看命盤，透露今年有一個宮位的主星是紫微星，做什麼都很有魄力，也特別想要開創，還笑稱從減肥這件事情就看得出來，「以前很容易放棄，最近執行力超級強。」日前已經瘦到63公斤，也期許蛇年有機會能接下廟宇類的行腳節目。

辛苦主持實境節目 圈粉阿公阿嬤疼惜餵食

許富凱之前加入實境節目《瓜田冠軍的誕生》，他自嘲是節目中的「苦力擔當」，曾因穿著短褲去摘紅柚被蚊蟲咬傷，差點引發蜂窩性組織炎，超怕魚的他甚至硬著頭皮去捕香魚，收工時忍不住吐了，一度被嚇到想「裸辭」。

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雖然錄製過程很苦，但他收獲了滿滿的人情味、也聽到許多有溫度的故事，原本就是「師奶殺手」的他，下鄉後繼續圈粉，熱情的阿公、阿嬤都很疼惜他、不停的餵食，「就像看到隔壁家的小孩，什麼東西都搬出來給我吃。」也因此許富凱希望節目能繼續開第二季。

今年期盼持續走入民間 許願接廟宇類行腳節目

許富凱笑稱自己近來就像「海綿寶寶」，求知慾超強，想要不停吸收新的經驗，因此主持、音樂劇、實境節目樣樣來，「很多事情要實際下去做才能體會，我不想要只是待在高高的地方看人，就像這次我就學到了一定要知足、惜物，接觸人的過程真的很『療癒』。」

提到新年新計畫，他直呼想要繼續「跨界」：「看了星盤，今年會特別想要突破，走出舒適圈。」希望工作能盡量上門，「如果一直當歌手，比較容易會乏味，這些都是很好的調劑。」往後想持續走入民間，「我想像美鳳姐一樣，目標是成為『男版美鳳姐』啦！」喜歡宮廟文化的他，也盼有機會接觸相關類型節目。

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