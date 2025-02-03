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娛樂 最新消息

Lulu金蛇攀樹 甜纏黃仲崑開筋骨

Lulu（左）打趣延伸姿勢，攀上黃仲崑笑稱「金蛇攀樹」。（記者王文麟攝）Lulu（左）打趣延伸姿勢，攀上黃仲崑笑稱「金蛇攀樹」。（記者王文麟攝）

記者傅茗渝／專訪

記者王文麟／攝影

「吃飯、睡覺、胖3公斤」儼然成年節常見公式，近期客串《影后》再掀討論的「鋼鐵大叔」黃仲崑跟著老婆Lulu指導，向本報讀者分享皮拉提斯及日常甩肉法，夫妻倆冷不防上演「金蛇攀樹」，情趣滿點的抱姿被笑稱「戀愛進行式」。

黃仲崑示範「側腰延伸」，適合久坐電腦桌前及上肢淋巴阻塞的人。（記者王文麟攝）黃仲崑示範「側腰延伸」，適合久坐電腦桌前及上肢淋巴阻塞的人。（記者王文麟攝）

Lulu調教開竅 黃仲崑臉紅身子熱

黃仲崑在Lulu細聲調教下筋骨全開，臉色赤紅直喊身子好熱，Lulu表示第1組「三角式」是加強下半身的柔軟度和肌肉力量，三角形動作伸展背部與脊椎；第2組「前後腿伸展」針對下半身加強，特別是大腿肌群的鍛鍊，提升身體的協調性和控制能力。第3組「側腰延伸」則是針對背部和腰部的伸展，適合長期坐在電腦桌前及上肢淋巴較為阻塞的人。

黃仲崑在Lulu教導下筋骨全開，增添夫妻情趣。（記者王文麟攝）黃仲崑在Lulu教導下筋骨全開，增添夫妻情趣。（記者王文麟攝）

除了皮拉提斯外，黃仲崑示範幾組在家輕易上手的動作，「第1個動作同樣是三角式，功能是伸展背部和腿後的柔軟度。第2個動作是平板式，重點在於鍛鍊腹部肌力、上臂肌群，以及全身的肌耐力。」最後Lulu玩笑分享特別姿勢，攀上金雞獨立的黃仲崑，被一旁經紀人笑虧：「蛇來蛇去」。

黃仲崑夫妻倆示範「三角式」，伸展背部和腿後的柔軟度。（記者王文麟攝）黃仲崑夫妻倆示範「三角式」，伸展背部和腿後的柔軟度。（記者王文麟攝）

年節不開賭 期待復燃父子情

聊到過年消遣是否小賭怡情？黃仲崑搖搖頭笑：「我不賭錢，我是大學聯考連兩年數學0分的人，很明顯我的腦筋裡不能有任何數字進去。」他說自己一點都不在意數字，人生的第一順位永遠是家人而非事業，話鋒一轉嚷嚷17歲的二兒子正值叛逆期，彼此漸行漸遠，讓他宛如失戀悵然若失，滿心期待著父子倆舊情復燃的日子。

好在他和Lulu感情依然火熱，夫妻倆計畫今年推出第三本雙人瑜伽書，黃仲崑嘴角再次揚起，表示：「瑜伽兩個字怎麼來呢？就是『魚水之歡，最好在家』。」

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