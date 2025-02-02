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娛樂 最新消息

「跨性別影后」黑歷史遭挖 為種族歧視言論道歉

卡拉索菲亞賈斯康憑《璀璨女人夢》角逐本屆奧斯卡影后，近日卻因過去的各種歧視性言論慘遭撻伐。（CATCHPLAY提供）卡拉索菲亞賈斯康憑《璀璨女人夢》角逐本屆奧斯卡影后，近日卻因過去的各種歧視性言論慘遭撻伐。（CATCHPLAY提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕首位獲得坎城影后的跨性別女星卡拉索菲亞賈斯康再憑主演的《璀璨女人夢》角逐第97屆奧斯卡影后，成為史上首位入圍該獎的跨性別女星，不過隨著她入圍也爆出各種爭議，甚至被挖出有過不少種族歧視言論，她昨對此正式道歉，直言：「對於我造成傷害的人，我深感抱歉。」

卡拉過去曾在個人社群有過不少涉及種族歧視、性別歧視、身體羞辱還有抨擊宗教的言論。這些文字被挖出來後，包括坎城評審莉莉格萊史東、奧斯卡主辦方影藝學院都在社群平台上取消關注她，勢必對她的奧斯卡入圍造成衝擊。

除了為此道歉並關閉X（前推特）帳戶，卡拉也透過外媒《好萊塢報導者》再發聲明，直說自己收到錯誤訊息的侵犯，不希望再讓仇恨與錯誤資訊影響到她的家人或她自己，「我早就做出了關閉社群媒體的決定，它已經走上了一條可怕的道路，我有時也曾陷入其中，我為此道歉。」

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