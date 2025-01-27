年前開唱-珉豪露臂撩粉 安智煐高呼水啦

珉豪前進港都開唱，放送手臂線條撩粉。

（開麗娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流歌手趁年假開跑，紛紛襲台開唱，包括男團SHINee成員珉豪、「臉紅的思春期」安智煐前天分別在高雄流行音樂中心和台大體育館見粉絲，祝台灣歌迷新年快樂。

安智煐入境隨俗用中文問候台粉，炒熱氣氛。

（瑪沃娛樂提供）

珉豪首次以個人身分登上台灣演唱會舞台，上週四提前抵達高雄做準備，抽空到高雄港邊散步，感受南台灣的好天氣與美景。

請繼續往下閱讀...

演唱會上珉豪大秀手臂肌肉線條，令女歌迷頻頻發出歡呼聲，他演唱《Would You Mind》、《Affection》等多首新專輯歌曲，唱到《FIREWORKS》時，粉絲拋出彩帶應援，氣氛超嗨。

安智煐則用中文「好久不見，很高興見到大家」向粉絲問好，一連演唱《You（=I）》、《Some》等經典作品，引來歌迷大合唱；有趣的是，她在歌曲《Travel》融入台灣特色，將應援語「我愛你」改為台粉教她的「水啦」，全場一聽爆出歡呼聲，成為台北站的限定版回憶。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法