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年前開唱-珉豪露臂撩粉 安智煐高呼水啦

年前開唱-珉豪露臂撩粉 安智煐高呼水啦珉豪前進港都開唱，放送手臂線條撩粉。
（開麗娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流歌手趁年假開跑，紛紛襲台開唱，包括男團SHINee成員珉豪、「臉紅的思春期」安智煐前天分別在高雄流行音樂中心和台大體育館見粉絲，祝台灣歌迷新年快樂。

年前開唱-珉豪露臂撩粉 安智煐高呼水啦安智煐入境隨俗用中文問候台粉，炒熱氣氛。
（瑪沃娛樂提供）

珉豪首次以個人身分登上台灣演唱會舞台，上週四提前抵達高雄做準備，抽空到高雄港邊散步，感受南台灣的好天氣與美景。

演唱會上珉豪大秀手臂肌肉線條，令女歌迷頻頻發出歡呼聲，他演唱《Would You Mind》、《Affection》等多首新專輯歌曲，唱到《FIREWORKS》時，粉絲拋出彩帶應援，氣氛超嗨。

安智煐則用中文「好久不見，很高興見到大家」向粉絲問好，一連演唱《You（=I）》、《Some》等經典作品，引來歌迷大合唱；有趣的是，她在歌曲《Travel》融入台灣特色，將應援語「我愛你」改為台粉教她的「水啦」，全場一聽爆出歡呼聲，成為台北站的限定版回憶。

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