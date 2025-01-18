藍絲絨名導逝世 大衛林區享壽78歲

傳奇導演大衛林區於16日逝世，家人遺憾宣布死訊；圖為他於2006年獲得威尼斯影展終身成就獎。（法新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕知名導演兼編劇大衛林區昨傳16日逝世，享壽78歲，遺憾的是距離他20日生日只剩4天。他的家人透過臉書宣布了他的死訊︰「作為他的家人，我們懷著深深的遺憾宣布，這個名叫大衛林區的男人與藝術家去世了。」並表示沒有他的陪伴，「我們的世界留下了一個大大的洞」，同時希望外界能為他的家人保留隱私。

大衛林區無論在電影、電視圈都有重要地位，以黑暗詭譎、混淆夢境與超現實風格影響影壇，1977年執導恐怖、黑色幽默的長片處女作《橡皮頭》一舉成名，雖然評價兩極，但現在已成為午夜電影放映讓人不安的經典，獨特且不妥協的風格迅速吸引了好萊塢和國際電影界的關注。

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大衛林區勇奪坎城影展金棕櫚的《我心狂野》由影帝尼可拉斯凱吉（左）和蘿拉鄧主演。（資料照）娜歐蜜華茲（左）和蘿拉賀林主演的《穆荷蘭大道》是大衛林區執導的燒腦經典，也讓他獲得坎城影展最佳導演。（資料照）

其他經典作品還包括讓大衛林區拿下坎城影展金棕櫚大獎的《我心狂野》、獲得坎城影展最佳導演的燒腦之作《穆荷蘭大道》、《象人》、《藍絲絨》等片，執導影集《雙峰》更革命性的改變了美國的電視影集，產生深遠影響。

大衛林區曾以《象人》、《藍絲絨》以及《穆荷蘭大道》3度入圍奧斯卡最佳導演，2020年獲頒奧斯卡終身成就獎。他去年透露因長期吸菸而被診斷為肺氣腫，並表示自己可能再也無法離開家去拍攝電影，沒想到2025年初便撒手人寰。

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